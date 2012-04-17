美国股市三大股指皆收高

* 盘中IBM引领道指走势,盘後公布业绩

* 苹果大涨5.1%,此前连跌五日

* 道指升1.5%,标普500股指升1.6%,Nasdaq升1.8%

路透纽约4月17日电---美国股市周二收涨,录得一个月最大单日涨幅,之前可口可乐等一批企业再度公布强劲业务,且西班牙公债收益率下滑缓解了对欧元区债务危机的忧虑.

苹果(AAPL.O)结束五日跌幅,终场大涨5.1%,扶助Nasdaq指数守在3,000点上方.苹果股价收报609.70美元,录得接近三个月以来最佳单日表现,股价在过去五个交易日中跌幅累积达8.8%.

可口可乐、高盛(GS.N)和强生(JNJ.N)获利均高於分析师预期,为财报季开了个好头.

"之前大家都很悲观,下调财测,因此市场有很多收获惊喜的空间,"ING Investment Management资产配置主管Paul Zemsky说.

汤森路透数据显示,在公布业绩的39家标普500指数成分股企业中,74.4%的业绩优於预期.

IBM(IBM.N)盘後公布财报称,公司第一季营收为247亿美元,净利为31亿美元,因得益於对软件服务的强劲需求.公司股价盘中大涨2.3%,终场报207.45美元,领引导指走势.但盘後股价下跌.

德国4月分析师和投资者信心意外升至2010年6月以来最高,而西班牙公债标售情况好於预期,在本周稍晚标售较长期公债前提振市场信心.

ING的Zemsky表示,任何市场都很难忽略远高於预期的德国数据.

西班牙指标10年期公债收益率回落至6%下方,但未来几日中,对该国财政和银行业的忧虑可能令市场承压.

道琼工业指数.DJI收高194.13点,或1.5%,至13,115.54点;标准普尔500指数.SPX收涨21.21点,或1.55%,至1,390.78点.Nasdaq指数.IXIC劲扬54.42点,或1.82%,至3,042.82点.

三大股指周二的涨势均录得3月13日来单日最大百分比升幅.

标普500指数轻松地升穿其50天移动均线,且收盘逼近其14天移动均线,暗示在近期回调後动能扭转.上周该指数在逾三个月来首次跌穿50天移动均线.

尽管公布业绩的企业并非全数上涨,但季报扶助缓和今次业绩期可能不佳的疑虑.

雅虎(YHOO.O)在盘後公布业绩,但业绩产生的影响可能被该公司新执行长的讲话所盖过,市场预料雅虎新任执行长将发表他对雅虎的发展大计.雅虎股价在常规交易时段上涨1.5%,至15.01美元,在盘後扩大涨幅.

可口可乐股价在常规交易时段攀升2.1%,至73.95美元,对道指提振最大的个股之一,此前该公司公布的季度获利高於预期.

高盛股价下滑0.7%,至116.86美元,之前四个交易日升2.8%.高盛季度获利低於上年同期,但优於分析师预估.

强生股价小升0.4%,至64.22美元,此前公布的季度获利高於预期,尽管营收小跌.

本周,标普500企业中有86家企业公布业绩.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨个股和下跌个股之比均为逾3:1.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约60亿股,低於今年迄今日成交均值约67.8亿股.

美国经济数据良莠不齐,美国3月房屋开工意外下跌,但3月建筑许可升至三年半来的最高水平.PHLX房屋指数.HGX升1.53%.

美国联邦储备委员会周二公布的数据显示,美国3月工业生产连续第二个月持平,3月产能利用率下跌.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红

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