美国股市三大股指皆收高

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 盘中IBM引领道指走势,盘後公布业绩
* 苹果大涨5.1%,此前连跌五日
* 道指升1.5%,标普500股指升1.6%,Nasdaq升1.8%
路透纽约4月17日电---美国股市周二收涨,录得一个月最大单日涨幅,之前可口可乐等一批企业再度公布强劲业务,且西班牙公债收益率下滑缓解了对欧元区债务危机的忧虑.
苹果(AAPL.O)结束五日跌幅,终场大涨5.1%,扶助Nasdaq指数守在3,000点上方.苹果股价收报609.70美元,录得接近三个月以来最佳单日表现,股价在过去五个交易日中跌幅累积达8.8%.
可口可乐、高盛(GS.N)和强生(JNJ.N)获利均高於分析师预期,为财报季开了个好头.
"之前大家都很悲观,下调财测,因此市场有很多收获惊喜的空间,"ING Investment Management资产配置主管Paul Zemsky说.
汤森路透数据显示,在公布业绩的39家标普500指数成分股企业中,74.4%的业绩优於预期.
IBM(IBM.N)盘後公布财报称,公司第一季营收为247亿美元,净利为31亿美元,因得益於对软件服务的强劲需求.公司股价盘中大涨2.3%,终场报207.45美元,领引导指走势.但盘後股价下跌.
德国4月分析师和投资者信心意外升至2010年6月以来最高,而西班牙公债标售情况好於预期,在本周稍晚标售较长期公债前提振市场信心.
ING的Zemsky表示,任何市场都很难忽略远高於预期的德国数据.
西班牙指标10年期公债收益率回落至6%下方,但未来几日中,对该国财政和银行业的忧虑可能令市场承压.
道琼工业指数.DJI收高194.13点,或1.5%,至13,115.54点;标准普尔500指数.SPX收涨21.21点,或1.55%,至1,390.78点.Nasdaq指数.IXIC劲扬54.42点,或1.82%,至3,042.82点.
三大股指周二的涨势均录得3月13日来单日最大百分比升幅.
标普500指数轻松地升穿其50天移动均线,且收盘逼近其14天移动均线,暗示在近期回调後动能扭转.上周该指数在逾三个月来首次跌穿50天移动均线.
尽管公布业绩的企业并非全数上涨,但季报扶助缓和今次业绩期可能不佳的疑虑.
雅虎(YHOO.O)在盘後公布业绩,但业绩产生的影响可能被该公司新执行长的讲话所盖过,市场预料雅虎新任执行长将发表他对雅虎的发展大计.雅虎股价在常规交易时段上涨1.5%,至15.01美元,在盘後扩大涨幅.
可口可乐股价在常规交易时段攀升2.1%,至73.95美元,对道指提振最大的个股之一,此前该公司公布的季度获利高於预期.
高盛股价下滑0.7%,至116.86美元,之前四个交易日升2.8%.高盛季度获利低於上年同期,但优於分析师预估.
强生股价小升0.4%,至64.22美元,此前公布的季度获利高於预期,尽管营收小跌.
本周,标普500企业中有86家企业公布业绩.
纽约证交所和Nasdaq市场上涨个股和下跌个股之比均为逾3:1.
成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约60亿股,低於今年迄今日成交均值约67.8亿股.
美国经济数据良莠不齐,美国3月房屋开工意外下跌,但3月建筑许可升至三年半来的最高水平.PHLX房屋指数.HGX升1.53%.
美国联邦储备委员会周二公布的数据显示,美国3月工业生产连续第二个月持平,3月产能利用率下跌.(完)
--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。