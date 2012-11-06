美国股市收涨 市场期待大选结果

* 周三将产生明显胜者的预期提振股市

* 总统选举日标普500指数平均上扬0.85%

* 能源和材料股领涨

* 道指收高1.02%,标普500指数收涨0.79%,Nasdaq指数上扬0.41%

路透纽约11月6日电---美国股市周二攀升,这是美国总统选举日之前的最後一个交易日,投资人翘首期待选举结果.

今日公布的一系列弱於预期的美国企业业绩并未影响股市的涨势,部分是因为市场预期明确的大选结果将在周二晚间或周三凌晨揭晓,尽管部分市场人士担忧,未来数日内都胜负难判.这一担忧在过去几天一直拖累市场表现.

"市场希望明天一睡醒就知道谁肯定赢了."Federated Investors资深股市策略师Linda Duessel称.

Bespoke Investment Group数据显示,在1984-2008年间的七个总统选举日中,标准普尔500指数平均涨幅为0.85%,周二0.79%的涨幅恰好符合市场的预期表现范围.

奥巴马在全美民调中略微领先于罗姆尼.而预计会因罗姆尼获胜而受益的个股与板块周二涨势格外明显,包括煤炭、能源和防务类股.

但因成交量低於均值,这些板块的走势也可能被放大了.标普能源类指数.GSPE上涨1.56%,波音(BA.N)跳涨2.3%至72.02美元,部分原因是猜测罗姆尼会胜出.

期权市场上,可能格外受益於其中一个选举结果的板块成交量很大,例如医疗保健和能源类股.

摩根大通衍生品策略师Marko Kolanovic认为,未来几天有几支股票料将有很大波动,例如健康保险商Aetna(AET.N)和United Healthcare(UNH.N)--奥巴马获胜将格外利好这两支股票,以及Arch CoalACI.N--罗姆尼当选将可能利好包括该股在内的煤炭股.United Healthcare上涨2%,Arch Coal上涨3.8%.

"人们在押注选举结果.基本上都是臆测,成交量很低."Gordon Asset Management管理合伙人Joe Gordon称.

其并称:"仍有可能重演2000年的情景,我们一个月都不会知道选举结果,或者至少明天以後才会知道,我认为市场已经反映了这种预期."

2000年总统选举就曾因争议选票而重新计票.

今年总统和国会选举结果,将大大影响今後四年在支出、税收、医疗保健及其它政策方面的分歧情况.

美国财政悬崖已经打压市场数月,除非预算方面达成协议,否则将可能导致美国重陷衰退.

Gordon称:"市场知道无论谁赢,都要面对财政悬崖,它不会因为谁的当选而消失."

道琼工业指数.DJI收高133.08点,或1.02%,至13,245.52点;标准普尔500指数.SPX收涨11.09点,或0.79%,至1,428.35点.Nasdaq综合指数.IXIC上扬12.27点,或0.41%,至3,011.93点.

美国线上(America Online)AOL.N跳涨22%,至43.70美元,之前公布因广告收入增幅创七年最高,营收和获利均优於预期.

汤森路透数据显示,标普500成分企业第三季获利料同比下滑0.6%.(完)

--编译 孙茉莉/程琳;审校 张涛

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