美国道指和标普指数周五上扬 但苹果拖累Nasdaq指数走低

* 美国消费者信心回落,令股市受创

* 非农就业岗位增长14.6万个,超过预期

* 科技股走低,因苹果再度遭抛售

* 道指收高0.6%,标普500指数上扬0.33%,Nasdaq指数收跌0.4%

路透纽约12月7日电---美国股市周五勉力上行,道指和标普500指数收高,但Nasdaq指数下跌,因苹果再次被抛售,抑制科技股表现,削弱了远优於预期的就业报告的影响.

市场成交清淡,延续本周波幅不大,成交淡静的趋势.标普500指数本周仅微涨0.1%,之前数日,市场走势震荡,在平盘上下游走.该指数较9月中触及的年内高位1,474.51点仅低3.8%.

股市开盘上扬,因今日公布的就业报告显示,11月就业岗位增加14.6万个,远高於预期,失业率降至7.7%.但消费者信心数据疲弱,使股市回吐涨幅,不过,尾盘反弹收涨.

12月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值跌至8月以来最低.消费者信心回落,因对美国国会财政悬崖磋商的忧虑升温,这也是导致股市波幅受限的主要原因之一.

"较之几个月前,我们的忧虑有所缓解,因就业数据等出现改善,但财政悬崖的不确定性犹存,"Key Private Bank的首席投资策略师Bruce McCain表示.

苹果(AAPL.O)是对Nasdaq指数拖累最大的个股之一.该股急跌2.6%,报533.25美元,本周累计下跌8.9%,为2010年5月以来最大单周跌幅.该股自9月底触及历史高位以来,迄今已累计回落24.4%.

苹果的50日移动均线已下移至599.52美元,低於位於601.38美元的200日移动均线.苹果跌势拖累信息技术板块.GSPT走低,跌幅为0.6%,为标普500指数10大类股中跌幅最大的板块.

道琼工业指数.DJI收升81.09点,或0.62%,至13,155.13点;标准普尔500指数.SPX收高4.13点,或0.29%,至1,418.07点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.23点,或0.38%,至2,978.04点.

本周,Nasdaq指数下跌1.1%,主要受累于苹果走低.

道指上升1%,,连涨第三周.标普500指数也连续第三周上扬,三周累计升幅达4.3%.

美国股市已收复奥巴马总统赢得连任後录得的多数跌幅,因市场转而关注步步逼近的财政悬崖.市场对宏观经济数据的反应仍不强烈,因财政悬崖磋商仍是投资者关注的焦点.

美国众议院议长贝纳称,本周与奥巴马总统的磋商没有进展,他再次要求总统提出新的避免财政悬崖的方案.

材料股.GSPM今日涨幅居前,上扬0.8%.Freeport-McMoRan Copper & Gold Co (FCX.N)劲扬2.9%,报31.70美元.陶氏化学(DOW.N)攀升2.2%,报30.30美元.

生物制药公司Amarin Corp (AMRN.O)暴跌18.9%,报9.69美元,之前该公司筹资1亿美元,以扶助推出其治疗心脏病的药物Vascepa,但投资者对此感到失望,因他们寄望该公司会出售该业务或寻求合作.

CombiMatrix Corp (CBMX.O)飙升逾三倍,暴涨336.6%,报8.60美元,该公司之前表示,医学杂志发表的两项研究显示,该公司用於产前诊断遗传性异常的技术强於传统技术.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约54.7亿股,低於年内迄今64.8亿股的日成交均值.

纽约证交所约52%的股票收涨,Nasdaq市场下跌股比例略超50%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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