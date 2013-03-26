美国股市受强劲经济数据带动收高 标普500指数逼近纪录收盘高位

* 标普500指数收盘价离纪录收盘高位仅差不到1.5点

* 美国2月耐用品订单大增

* 1月房价以2006年来最快年率上涨

* 道指和标普500指数升0.8%，Nasdaq指数升0.5%

路透纽约3月26日 - 美国股市周二收涨，标普500指数逼近历史高位，因强劲的房价和制造业数据点燃对经济的乐观情绪，尽管经济复苏之势预计缓慢。

标普500指数本周第二次向纪录高位发起冲击，但未能创下收盘新高。该指数周二收盘水准离历史收盘高位仅差1.38点，周一一度离2007年10月9日创下的收盘高位1,565.15点仅差0.25点，后因投资人消化欧洲消息获利了结而铩羽而回。

美国公布的数据显示美国1月独栋房屋价格以逾六年最快速度上涨，美国2月耐用品订单大增。但消费者信心数据较预期疲弱。

“我认为这一系列数据足以令投资人信服美国经济走上了正轨，” Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。

“目前难以争辩有什么会扰乱美国经济复苏的进程，这提振了投资人信心，遂继续增持股票。”

不过，投资人可能寻找理由了结获利，因今年迄今标普500指数已大涨近10%。

道琼工业指数.DJI收高111.90点，或0.77%，至14,559.65点；标准普尔500指数.SPX收高12.08点，或0.78%，至1,563.77点.Nasdaq指数.IXIC上扬17.18点，或0.53%，至3,252.48点。

地产股表现不一，Lennar Corp(LEN.N)升0.4%，报41.72美元，但Hovnanian Enterprises (HOV.N)下挫3.1%，报5.87美元。

投资人仍担心塞浦路斯金融业救助计划的负面影响，忧虑这可能成为其他欧元区经济体寻求救助的模板。

塞浦路斯的银行周四前将继续关闭，并将接受资本管制以避免出现挤兑。周一晚间，塞浦路斯总统表示，周末批准的100亿欧元的救助计划“带来痛苦”，但为了避免经济崩溃是必要的。

“如果出现挤兑，美股可能出现抛售，但这可能为入市并搭上此次升势提供了一个绝佳的机会，”LandColt Capital执行合伙人Todd Schoenberger表示。

美国企业消息方面，孟山都(Monsanto)(MON.N)和杜邦(DuPont)(DD.N)的法律纠纷达成和解，双方同意放弃针对对方的反垄断和专利诉讼。孟山都大涨4.4%，报103.79美元，杜邦跌0.3%，报48.97美元。

Pacific Crest上调Netflix Inc (NFLX.O)目标价，由160美元升至225美元，指因其国际用户增长前景。Netflix跳升5.4%，报190.61美元，为标普500指数百分比涨幅最大成份股。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为51亿股，2012年日成交均值为大约64.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为7：3，Nasdaq市场则为约7：5。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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