美国股市受科技股带动上涨 标普收在大选后最高水平

* 苹果上涨，带领科技股摆脱近期颓势

* 参议院民主党领袖里德的言论,引发股市回吐稍早涨幅

* 零售类股受高盛报告的激励而上涨

* 道琼上涨0.6%,标普500上涨0.7%,Nasdaq涨1.2%

路透纽约12月11日 - 美股周二受科技股带动上涨，标普500指数收在美国大选之后的最高水平.

苹果(AAPL.O)股价反弹上涨扶助Nasdaq;苹果在过去一周承受卖压，因投资人担心明年可能增税而将其获利了结.周二开盘前,苹果股价较9月创下的历史高点跌了25%.

但美股在尾盘缩减一些涨幅,因有更多关于财政悬崖协商的新出现.美国参议院民主党领袖里德说,在耶诞节前两党恐怕很难达成预算协商.

"关于此事的忧虑情绪已经急剧升温.因为市场已经变成现在的状态,所以人们只是稍微后退,"TEAM Asset Strategy Fund的投资组合经理James Dailey表示.

"市场上极其缺乏流动性,"他说.

因投资者担心财政悬崖,在大选日之后的七个交易日中,标准普尔500指数下跌5.3%.市场现已基本上收复这些失地,但成交量一直较低,显示投资者面对不确定性没有大举押注.

道琼工业指数.DJI收升78.56点,或0.60%,至13,248.44点;标准普尔500指数.SPX收高9.29点,或0.65%,至1,427.84点.Nasdaq指数.IXIC上升35.34点,或1.18%,至3,022.30点.

纽约证交所、Nasdaq和NYSE MKT的成交量约为64.3亿股,年内迄今的日均成交量约为65亿股.

其它一些主要科技股亦上涨.德州仪器(TXN.O)涨4%至31.01美元.德州仪器周一上调了获利目标.这提振其它芯片厂商股价上扬.费城半导体类指数.SOX涨1.9%.微软(MSFT.O)升1.4%至27.32美元.

财政悬崖谈判缺乏明显进展,最近几周让投资者保持谨慎.

共和党美国众议院议长贝纳(John Boehner)周二呼吁美国总统奥巴马提出新方案。

零售商例如皮箱制造商Tumi Holding Inc TUMI.N和Michael Kors Holding (KORS.N)周二上涨,此前高盛证券研究公布一项利好报告。Tumi股价上涨4.7%至21.92美元,Michael Kors上涨2.4%至50.92.

相反,折扣廉价商店Dollar General (DG.N)和Family Dollar FDO.N股价下滑.Dollar General下跌7.8%至42.94美元,此前该公司表示2013年获利恐将承受压力.Family Dollar股价挫低8.4%至64.68美元.

SPX Corp SPW.N股价下跌9.1%,至62.07美元,是纽约证券交易所(NYSE)跌幅百分比最大的股票.此前有消息称,该公司正在进行收购对手Gardner Denver GDI.N的独家谈判,若并购成功,将成为市值超过70亿美元的工业机械巨擘.

美国财政部正在出售其剩余的美国国际集团(AIG)<AIG.N持股.AIG股价上涨5.7%至35.26美元.

美联储(FED)周二展开为期两天的政策制订会议.外界预料周三会议结束后,联储将宣布新一轮的购债计画,以取代即将在年底到期的扭转操作.

纽约证券交易所上涨及下跌个股数量的比例约为二比一,Nasdaq市场则将近九比四.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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