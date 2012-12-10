美国股市收高 受科技类股反弹和麦当劳11月销售良好的小幅提振

* 麦当劳股价大涨,受其11月同店销售带动

* 意大利总理辞职,加剧欧洲的不确定性

* 投资者关注"财政悬崖"的谈判

* 道指收高0.1%,标普500指数涨0.03%,Nasdaq指数收升0.3%

路透纽约12月10日电---美国股市周一收高,科技类股在近期走软后反弹,另外麦当劳月度销售良好.

个人电脑(PC)生产商惠普(HPQ.N)带动科技类股上涨,该股劲扬2.6%,报14.16美元,因有传言称,美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)正在建仓该股.今年迄今惠普累计跌44.5%,是道指表现最差的个股.标准普尔科技类股指数.GSPT今日收升0.3%.

科技股亦因思科(CSCO.O)而获得支撑,该股大涨2.4%,报19.79美元,上周五该公司公布了中期成长策略.

麦当劳(MCD.N)提振道指,升1.1%,报89.41美元,其11月销售强于预期,而且自10月跌势反弹.

周一没有什么关于"财政悬崖"谈判的消息,人们对议员不能达成协议的忧虑,抑制了对股市的乐观情绪.

"市场普遍认为,如果达成协议,今年底和明年上半年股市将进一步上涨,"康乃狄格州RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon称.

新泽西州Stifel Nicolaus期权市场策略师Elliot Spar说,若美国达成避开财政悬崖的协议,标普500指数可上升至1,474点,略低于其2012年高位.

自12月以来的任何一个交易日,标普500指数的日内上升或下跌幅度从没有超过0.5%,且自11月23日以来,该指数的日内上升或下跌幅度也从没有超过1%.不过选举后因投资人再次聚焦财政悬崖所引发的跌幅,有很大部分已经扳回.

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳周日就预算协议进行协商.一贝纳助理周一称,会谈仍继续进行.

道琼工业指数.DJI收升14.75点,或0.11%,至13,169.88点;标准普尔500指数.SPX收高0.48点,或0.03%,至1,418.55点.Nasdaq指数.IXIC上升8.92点,或0.30%,至2,986.96点.

意大利的消息抑制股市人气,此前意大利总理蒙堤表示在2013年预算获得通过后,他将会辞职.此举令解决欧债问题已经取得的进展面临不确定性增加,且推高意大利借贷成本.

在美国上市的Nexen NXY.N暴涨13.8%,至26.77美元,该股成为纽约证交所第二大交投最活跃公司.周五,加拿大批准中国海洋石油(0883.HK)以151亿美元收购Nexen的交易.

标普材料类指数.GSPM上涨0.7%,涨幅居标普500指数各主要类股之冠,因矿业股随铜和黄金价格一起上升.Freeport-McMoRan(FCX.N)扬升1.1%,报32.04美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约53亿股,年内迄今日成交均值为大约65亿股.

纽约证交所涨跌股之比为大约17:13,Nasdaq市场约为7:5.(完)

--编译 于春红/利棣儿;审校 张明钧

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