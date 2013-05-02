美国股市受科技股升势带动收高 标普500指数逼近1,600点

* 欧洲央行降息支撑经济

* 美国上周初请失业金人数降至五年低点

* 科技股提振Nasdaq指数，苹果和Facebook上扬

* 道指和标普500指数升0.9%，Nasdaq指数涨1.3%

路透纽约5月2日 - 美国股市周四收升近1%，科技股领涨，此前公布的最新一周美国初请失业金人数直指就业市场改善，市场关注明日公布的非农就业将报告。

欧洲央行10个月内首次降息，并保留在必要时采取进一步行动提振欧元区经济的可能性，这对美股人气也有提振，标普500指数刷新收盘高位。

周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示，将继续购债计划以拉低利率及刺激经济成长，并可能在必要时增加购债。

“这显示央行对确保体系稳定和全球经济在需要时继续受到提振的决心很足，”Signature首席投资策略师Weyman Gong表示，“这令我们对美国市场今年余下时间的前景很放心。”

美国公布上周初请失业金人数降至2007-09年经济衰退初期以来最低。

之前公布的一系列数据疲弱，包括中美制造业活动成长放缓，这些令投资人在4月就业报告发布前担心经济成长步幅。分析师预计4月美国非农就业岗位增加14.5万，3月增幅为8.8万。

“美国市场非常看重就业数据，初请失业金报告显示招聘的积极趋势可能在延续。”Gong表示。

大型科技股大涨提振Nasdaq指数，苹果(AAPL.O)收高1.4%，报445.52美元，亚马逊(AMZN.O)升1.7%，报252.55美元，费城半导体指数.SOX升1.4%，盘中触及两年最高。

Facebook Inc (FB.O)跳升5.6%，报28.97美元，此前该公司公布首季移动广告营收强劲增长。

道琼工业指数.DJI收高130.63点，或0.89%，至14,831.58点；标准普尔500指数.SPX收涨14.89点，或0.94%，至1,597.59点.Nasdaq指数.IXIC上升41.49点，或1.26%，至3,340.62点。

标普500指数刷新纪录收盘高位，并在盘中创下1,598.58点新高。纽约证交所约74%的股票收高，Nasdaq市场则为73%。

Visa (V.N)公布强劲季度业绩后，收高5.6%，报175.40美元，盘中创下历史高位。

通用汽车(GM.N)升3.2%，报31.16美元，该公司公布的季度获利也优于预期。

在已公布业绩的76%标普500指数成份股企业中，68.5%的获利超预期，45.6%的营收强于预期。过去四个季度中，上述比率分别为67%和52%。

收盘后，美国国际集团(AIG.N)公布首季业绩，股价盘后大涨2.6%，报43.22美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60.2亿股，年内迄今日成交均值约为63.6亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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