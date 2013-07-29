美股下跌 投资人静待美联储会议

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 本周美联储可能提供退出计划的线索，且就业数据将出炉
* 药商Perrigo将买入Elan，Publicis和Omnicom合并
* 美国6月成屋待完成销售下跌，因抵押贷款利率上升
* 道指跌0.2%，标普500指数及Nasdaq指数下滑0.4%
路透纽约7月29日 - 美国股市周一下跌，因投资人采取谨慎态度，静待本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议。美联储可能在声明中暗示何时开始缩减刺激计划。
能源股和金融股领跌股市，标普能源指数.SPNY及标普金融指数.SPSY均下跌0.8%。Southwestern Energy (SWN.N)下滑3%，报38.14美元，Noble Energy (NBL.N)急跌2.1%，报62.07美元，因天然气价格下跌。
多家企业合并的消息扶助限制股市跌幅，加之卡特彼勒(CAT.N)的10亿美元股票回购计划带动公司股价上涨1.1%，报83.03美元，为道指提供最大的支持。
但周三美联储发布政策声明前，使投资人对买入持谨慎态度。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在举行为期两天会议后在周三发表政策声明，投资人将密切审视声明内容，以寻找美联储何时可能开始缩减刺激计划的迹象。
本周经济数据还包括7月非农就业报告，这是市场另一重大事件。
“很大程度是取决于美联储决策者将如何解读经济数据，以及他们在就业报告公布前发布怎样的讲话。我们正在寻找美联储是否在9月开始缩减刺激计划的线索，”BB&T Wealth Management副总裁Bucky Hellwig说。
道琼工业指数.DJI收跌36.86点，或0.24%，至15,521.97点；标准普尔500指数.SPX收低6.32点，或0.37%，至1,685.33点；Nasdaq指数.IXIC下跌14.02点，或0.39%，至3,599.14点。
根据7月22日路透对分析师的调查显示，美联储最有可能在9月开始放慢每月850亿美元购债进度。
部份投资人担忧就业岗位大幅增加可能足以推动经济提速，促使美联储提早结束购债计划。该计划在今年大部份时间扶助股市上涨。
但分析师表示，经济转强的迹象对股市长期走势帮助更大。标普500指数从年初迄今累计上涨18.2%。
周一数据不是很好。美国6月成屋待完成销售从5月触及的六年高位回落，因抵押贷款利率开始攀升，令房屋销售下降。
企业并购活动为股市提供支持，因企业交易显示大型投资人看到市场的价值。
“对我来说，一年这个时候有企业并购是很有意思的，因为通常一年这个时候市场相当淡静，”Palisade Capital Management的首席投资长Dan Veru说。
“目前企业并购消息可能预示秋季企业活动将很活跃。”
美国制药商Perrigo (PRGO.N)同意以86亿美元买入爱尔兰药商Elan ELN.I。在美国上市的ElanELN.N上涨3.5%，报15.46美元。Perrigo是百分比跌幅最大的标普500指数成份股，重挫6.7%，报125.17美元。
美国百货店Lord & Taylor及加拿大百货店The Bay的运营商Hudson's Bay Co (HBC.TO)表示，将以每股16美元买入每股Saks Inc SKS.N股票。奢侈品零售商Saks股价急涨4.2%，报15.95美元。
广告类股跳涨，此前PublicisPUB.PA和Omnicom (OMC.N)表示两家公司将合并。
Omnicom股价跌0.6%，报64.75美元，规模较小的同业Interpublic Group (IPG.N)上涨4.7%，报16.61美元。
在日内大幅攀升的个股中，全球第二大氮肥制造商CF Industries Holdings Inc (CF.N)跳涨11.8%，报202.30美元，此前维权对冲基金Third Point LLC称买入CF Industries股票。
财报季过半，已公布业绩的标普500指数成份股企业中，67.2%的公司业绩优于预期，符合过去四季均值67%。大约56%的企业营收优于预估，高于过去四季均值的48%，但低于历史平均水平。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为52亿股，远低于今年日成交均值为约64亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为1比2.3，Nasdaq市场则约为1比2。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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