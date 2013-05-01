美国股市受疲弱数据和业绩拖累收跌

* 尽管就业市场改善，美联储仍继续执行刺激举措

* 默克和万事达卡在公布业绩后股价回落

* 4月美国企业招聘减少，制造业成长放缓

* 三大指数均收跌约0.9%

路透纽约5月1日 - 美国股市周三大幅走低，因最新出炉的经济数据延续近期数据直指经济成长乏力的頽势，且经济寒暑表企业营收令人失望。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示将继续执行刺激政策后，股市股一度削减跌幅，但由于政策决定与预期一致，大盘稍后再度跌至日低。

纽约证交所约70%的股票收跌，Nasdaq市场四分之三的个股回落。

美联储指出，尽管就业市场有所改善，但近期政府实施的预算紧缩政策可能威胁成长。

股市近期表现不俗，标普500指数周二触及盘中和收盘纪录高位，不过，近期公布的一系列数据暗示，美联储不会缩减宽松货币政策规模。

“近期来看，美联储短期内不会结束量化宽松政策对股市有利，但近期的数据令投资者非常不安，”Raymond James的股市顾问业务联席主管Mike Gibbs表示。

民间就业机构ADP公布的数据显示，4月美国民间就业岗位增加11.9万个，远低于经济学家的预期。供应管理协会(ISM)公布的数据显示，4月美国制造业仅小幅扩张。

4月中国制造业成长意外放缓，因新出口订单减少，在首季成长令人失望后，导致市场再度质疑该国的经济成长力道。这也加重了市场忧虑。

材料和能源股领跌，因全球成长放缓的预期打压基本材料价格走低。一商品指数.TRJCRB急跌1.7%，标普能源股指数.SPLRCM回落1.6%，标普材料股指数.SPLRCM收挫1.8%。铜价重挫3.6%，录得2012年4月初以来最大单日跌幅。

艾克森美孚(XOM.N)回落1.7%，报87.51美元。矿业巨头力拓(RIO.N)在美国上市的股票急跌2.7%，报44.82美元。

近期，标普标500指数的收盘价远高于早盘触及的低位，因交易商逢低吸纳。

“市场涨幅有些过度，因此引发部分获利了结卖盘，”Gibbs称，他管理着约4,000亿美元的资产，“但相对于历史水平，目前的价位并不高，我们将把下跌视为买入的良机。”

道琼工业指数.DJI收低138.85点，或0.94%，至14,700.95点；标准普尔500指数.SPX收跌14.87点，或0.93%，至1,582.70点.Nasdaq指数.IXIC下滑29.66点，或0.89%，至3,299.13点。

标普500指数年内迄今上扬11%。4月该指数连涨第六个月。

令人失望的企业业绩也重压股市。万事达卡(MA.N)和默克(MRK.N)公布的营收均不及预期，延续了知名企业难以提升销售的趋势。

万事达卡收跌2.4%，报539.82美元。默克回落2.8%，报45.69美元，令道指承压。万事达卡的竞争对手Visa Inc (V.N)下跌1.5%，报166.02美元。

Facebook Inc (FB.O)在盘后交易中劲扬2.1%，报28美元，之前该公司报告的首季营收超预期。该股在常规时段收跌1.2%，报27.43美元。

在已公布业绩的342家标普500指数成份股企业中，68.7%的获利超预期，43.2%的营收强于预期。过去四个季度中，上述比率分别为67%和52%。

无线营运商T-Mobile US TMUS.N今日在纽约证交所首日挂牌交易，攀升6%，报16.52美元。这是MetroPCS Communications和德国电信(DTEGn.DE)美国分公司T-Mobile USA合并后成立的新公司。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为65.3亿股，年内迄今日成交均值约为63.6亿股。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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