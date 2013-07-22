美股小幅收涨 金融股领涨

* 麦当劳称2013年业绩因欧洲业务而“受到挑战”

* 金融股领涨，在过去12个交易日中第10日上扬

* Netflix公布业绩后走低

* 道指基本持平，标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数收涨0.4%

路透纽约7月22日 - 美国股市周一收涨，标普500指数连续第三天创下收盘纪录高位；不过麦当劳获利令人失望使道指涨幅受限。

银行和保健类股涨幅居前，金融股在过去12个交易日中第10日上扬。美国银行(BAC.N)领涨，瑞银集团(UBS.N)美国上市股票攀升3.2%报19.23美元，之前该行公布的第二季获利超过分析师预期，尽管计入一项美国诉讼的和解费用。

分析师称，因没有低迷的经济数据，市场可能走高，但需企业公布强劲的业绩和正面的财测才能推动股市大涨。

“多数财报不错，可能不是非常好，但已经很好了，因此我认为投资者会继续显示，目前对他们而言，股市是较好的资产选择，”LibertyView资本管理公司的总裁Rick Meckler表示。

“在缺乏一些非常强劲的经济数据的情况下，很难预计什么能推动股市大涨。”

弱于预期的麦当劳(MCD.N)业绩重压道指，之前该公司表示，全年业绩将因其最大的市场--欧洲销售下降而“受到挑战”。该股收跌2.7%，报97.58美元。

Netflix(NFLX.O)在盘后交易中重挫6.1%，尽管该公司公布第二季获利增长，但新增注册用户的数量不及分析师预期。

标普500指数的五大板块上扬。成交量不及均值，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为52亿股。

道琼工业指数.DJI收高1.81点，或0.01%，至15,545.55点；标准普尔500指数.SPX收高3.44点，或0.2%，至1,695.53点.Nasdaq指数.IXIC上扬12.77点，或0.36%，至3,600.39点。

标普500指数年内迄今累计上扬近19%。近期公布的数据显示，截至周三当周，美国股票基金增加169.6亿美元，为2008年6月以来最大周度增幅。

金属价格上扬提振材料股，Newmont Mining(NEM.N)攀升5.8%，报30.35美元，领涨标普材料股指数.SPLRCM。

科技股科也走高。微软(MSFT.O)上扬1.9%，报32.01美元，该股上周五重挫11.4%，因公布的业绩低迷。

PHLX房屋建筑类股指数.HGX跌0.8%，今日公布的数据显示，美国6月成屋销售意外回落。数据还支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推后开始缩减购债规模的时间的观点。

不过，路透调查显示，美联储最可能宣布开始缩减购债计划的时间仍是9月。

近三分之一的标普500指数成份股企业预计将在本周公布业绩，其中苹果(AAPL.O)将在周二公布业绩。

根据汤森路透数据，在已公布业绩的109家标普500指数成份股企业中，64.2%的获利超过分析师预期，但不到一半的公司公布的营收超过预期。(完)

(编译 母红; 审校 徐文焰)

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