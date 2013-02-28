美国股市收平 标准普尔500指数连升第四个月

路透纽约2月28日 - 美国股市周四收平，尾盘回吐盘中录得的温和涨幅，道琼工业指数未能进一步向纪录高位靠近。

标准普尔500指数在2月仍取得了连续第四个月的升幅。JC Penney(JCP.N)为日内最大的输家，暴跌17%至17.57美元。之前该百货商店运营商公布营收大幅下滑。

美国国内生产总值(GDP)修正值显示经济在第四季微幅增长，而非初值所显示的萎缩。此外上周初请失业金人数的下滑也进一步表明美国经济在慢慢复苏。

道琼工业指数距离纪录高位仅仅一步之遥，今年迄今已累计上涨逾7%。该指数在2007年10月9日创下纪录收盘高位14,164.53点，2007年10月11日触及纪录盘中高位14,198.10点。

道琼运输类股指数.DJT今年上涨12.9%，周四稍早触及盘中纪录高位。该指数能较好地反映未来经济的增长。

Standard Life Investments美国股票部门主管Jeff Morris说：“要创出新高，需要美国传出连续的正面经济数据，欧洲形势也要稳定下来－这是两个相当重要的条件。”

"如果出现过去两周那样的上下波动，我也不会感到奇怪，"他说。

盘中大部分时间成交低迷，只是到尾盘时段才在季度指数调整活动的推动下有所改观。

1月涨势强劲，涨幅超过5%。此后在2月无论是道琼工业指数还是标准普尔500指数都上攻乏力。美联储公布的1月会议记录让市场担忧其会较预期更早地撤回刺激措施。而即将到来的美国预算削减和意大利动荡的政治局势也损害了投资人气。

不过伯南克本周稍早在国会的证词陈述缓解了对美联储政策的担忧。伯南克为美联储的购债以维持低利率从而刺激增长的政策辩护，尽管有人担心可能出现通胀。

道琼工业指数.DJI收高20.88点或0.15%，收报14,054.49点。标准普尔500指数.SPX下跌1.31点或0.09%，收报1,514.68点。Nasdaq综合股价指数.IXIC下跌2.07点或0.07%，收报3,160.19点.

整个2月道琼工业指数累计上涨1.4%，标准普尔500指数上涨1.1%，Nasdaq综合股价指数上涨0.6%。

Limited BrandsLTD.N和Netflix(NFLX.O)是消费类股中表现最佳的两支。前者上涨2.3%至45.52美元，后者上涨2%至188.08美元。

相比之下，Groupon(GRPN.O)则下跌，因营收低迷，其股价暴挫24.3%至4.53美元。CablevisionCVC.N大跌9.6%，至13.99美元。

上涨的个股方面，Mylan(MYL.O)上涨3.6%至29.61美元，此前这家生物制药公司公布第四季获利增加25%，并称将收购印度Strides Arcolab旗下的一个部门。

投资者亦关注有关政府预算削减问题的争执。如果国会不能在支出和税收问题上达成协议，政府预算削减将在周五起生效。总统奥巴马和国会共和党领导人安排了最后的会谈以期能够避免减支，但达成协议的期望很低。

周四成交温和，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场约有68.1亿股成交，稍高于日均水平64.6亿股。

纽约证交所上涨的股票略多于下跌股票，分别为1,518和1,446支；Nasdaq市场下跌股稍多，为1,247支，上涨股票有1,201支。(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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