美国股市受科技股带动收涨

* 美国股市在上周录得年内最大单周跌幅后反弹

* 哈利伯顿和卡特彼勒在发布业绩和评论后上扬

* 科技股涨幅居前

* 道指上扬0.1%，标普500指数收高0.5%，Nasdaq指数攀升0.9%

路透4月22日 - 美国股市周一攀升，因在上周大跌后买家回场，微软(MSFT.O)跳涨，之前有报道称维权投资者ValueAct Capital买入该公司股票。

卡特彼勒(CAT.N)跳涨2.8%，至82.71美元，因该公司称矿商削减支出只是暂时现象，这扶助提振道指表现。该公司调降2013年财测并未影响股价上涨。

上周标普500指数录得去年11月以来最大单周跌幅后，股市今日反弹，使部分市场观察人士认为，备受市场争议的回调行情尚未到来。

“看起来，看涨人士仍在逢低买入。除非有大量坏消息出炉，否则，我认为市场将徘徊在目前的水平附近，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示。他补充说，仍然预计市场将在未来六个月“大幅走低”。

微软急升3.6%，至30.83美元，之前CNBC报导称，ValueAct Capital购买20亿美元微软股票。消息提振标普500和Nasdaq指数。

谷歌(GOOG.O)小升0.03%，报800.11美元，开盘后的最初10分钟，该股一度重挫3.1%。上周五，谷歌在公布乐观业绩后一天急升4.4%。

道琼工业指数.DJI收高19.66点，或0.14%，至14,567.17点；标准普尔500指数.SPX收高7.25点，或0.47%，至1,562.50点。Nasdaq指数.IXIC上扬27.50点，或0.86%，至3,233.55点。

上周股市走低，因有迹象显示中国成长放缓，这拖累商品价格急跌。

“今天，科技股的不俗表现提振市场全面上扬。我认为，投资者买入已公布不错业绩的个股。如果消息已经出炉，你不会被已公布的事情所蒙蔽，”Wedbush Securities的股市交易部董事总经理Michael James表示。

其他上涨股中，油田服务公司哈利伯顿(HAL.N)跳升5.6%，报39.29美元，之前该公司报告季度业绩，称正与相关方面磋商，就一项私人索赔诉讼达成和解。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为56亿股，年内迄今日成交均值为约64亿股。

今日，市场交投不及上周多数交易日活跃。上周市场成交量高于正常水平，五日均值为73亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为17：12，Nasdaq市场则为约13：12。(完)

(编译 母红; 审校 于春红)

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