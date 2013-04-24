美国股市大致收平 波音大涨但宝洁及AT&T下挫

鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
* 波音公布业绩后创下逾五年高位
* 耐久财订单数据扶助限制股市升势
* 微软跳升，该公司下月发布新的Xbox
* 道指跌0.3%，标普和Nasdaq指数近持平
路透纽约4月24日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周三大致持平，波音(BA.N)飙升至五年高位，但宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)大跌拖累道指收低。
全球最大的家用品生产商宝洁重挫5.8%，报77.12美元，此前该公司发布的盈利预估不及预期，这是该股2009年1月来最大单日跌幅，并拖累标普消费者必需品类股.SPLRCS大跌1.7%。
AT&T公布首季手机用户净减少，因其市场份额降低，拖累该股大跌5%，报37.04美元。
原材料和能源股领涨，因铜价和油价从近期跌势中反弹。但商品升势受全球经济成长前景忧虑所限。
美国公布上月耐久财订单大幅减少，令上述忧虑加重，限制了股市升幅。
“消息面无法全面为投资人希望看到的乐观情绪提供依据，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示，“在这种环境下，难有理据支持股市在如此高位，且难以看到强劲成长的诱因。”
道琼工业指数.DJI收低43.16点，或0.29%，至14,676.30点；标准普尔500指数.SPX仅升0.01点，基本持平在1,578.79点。Nasdaq指数.IXIC微涨0.32点，或0.01%，至3,269.65点。
标普500指数成份股中微软(MSFT.O)领涨，劲升3.8%，报31.76美元，此前该公司宣布期待已久的下一代Xbox将在5月21日发布。
波音跳升3%，报90.83美元，为2007年12月来最高，该公司公布的盈利优于预期。
相比而言，制药商Amgen (AMGN.O)公布的首季营收不及预期，该股大跌6.9%，报104.93美元，令Nasdaq指数和标普500指数承压。标普500保健股指数.SPXHC收挫1.7%。
标普500指数今年迄今仍大涨10.7%，尽管本月迄今表现很差。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63亿股，今年迄今日成交均值约64亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股的比约为2：1，Nasdaq市场则为近14：11。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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