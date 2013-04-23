美国股市从白宫爆炸假消息引发的跌势中反弹收高

* 美联社推特被黑，发布白宫发生爆炸的假消息导致股市急跌

* Netflix公布业绩后，股价飙升

* 苹果公布业绩，在盘后交易中上扬约5%

* 道指涨1.1%，标普500指数升1%，Nasdaq指数涨1.1%

路透纽约4月23日 - 美国股市周二全线上涨，从美联社推特发布白宫发生爆炸的“假消息”引发的急剧跌势中反弹。

黑客透过推特(tweet)发布白宫发生两起爆炸，总统奥巴马受伤的假消息导致股市大幅下跌，不过几分钟后股市迅速反弹。

汤森路透数据显示，这条推特冲击市场时，标普500指数在三分钟内下跌14.6点，或0.93%。推特假消息发布时，标普500指数市值约为14.6万亿美元，几分钟短暂急跌后，其市值蒸发了1,365亿美元。

“如果那个事情真的发生了，那么抛售是有理据的，但因为现在资讯泛滥，大家常常反应过度，不会等到消息得到证实才做出反应，这是全天候新闻的负面影响，”Seaport Securities Corp的董事总经理Jason Weisberg说。

“你想要实时价格，想利用科技带来的所有优势，那就要容忍速度和便利带来的负面影响。”

今日股市急跌让人回想起2010年5月6日股市“闪跌”事件，当时道指在几分钟内暴跌超过600点，最终累计下跌约1,000点，但几分钟后出现反弹。

在那条推特发布前，股市曾大幅攀升，因Travelers Cos Inc(TRV.N)、Netflix(NFLX.O)和Coach(COH.N)等公司发布强劲的业绩。

在盘后交易中，苹果股价(AAPL.O)攀升4.9%，至425.95美元，此前苹果公布第二季获利，并宣布计划将回馈股东的资金提高一倍。在常规交易时段中，苹果收升1.9%，报406.13美元。

道琼工业指数.DJI收高152.29点，或1.05%，至14,719.46点；标准普尔500指数.SPX收高16.28点，或1.04%，至1,578.78点。Nasdaq指数.IXIC上扬35.78点，或1.11%，至3,269.33点。

电影视频服务公司Netflix股价暴涨24.4%，报216.99美元；高档皮革制品厂商和零售商Coach飙升9.8%，至55.55美元，成为标普500指数下百分比涨幅最大的成分股。

Netflix股价急升，此前该公司公布的获利优于预期，且新订阅用户增长强劲。Coach股价攀升，此前其公布的季度营收亦高于预期。

保险商Travelers(TRV.N)大涨2.1%至86.35美元，扶助道指。此前该公司公布的获利超出预期，并提高派息。

财报季迄今出炉的业绩基本良好，根据汤森路透数据，在已发布业绩的标普500成分股中，超过68.9%优于预期。自1994年以来平均有63%的企业财报好于预估，而过去四个财报季的平均值为67%。

“市场正关注基本面状况，这令我们感到振奋，因为过去一段时期中，不管全球宏观情况如何，股市走势都基本是受到金融市场总体趋势的推动，或者偶尔也受到政治事件的影响，”Wells Fargo Private Bank股市研究与策略主管Paul Mangus表示。

标普500指数在过去三个交易日中已上涨2.4%。

分析师预计，当前财报季企业的获利增幅为2.3%，高于本月初时预计的1.5%。

房屋类股表现优异，此前巴克莱将房屋建筑类股投资评级从“中性”上调至“正面”。美国3月新屋销售增长1.5%，也提振了该类股。

PHLX房屋类股指数.HGX上涨3.8%，Toll Brothers(TOL.N)领涨，飙升9.3%至34.13美元。巴克莱将该股的评级调升为“加码”。

今日股市成交活跃，在纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq约有63.9亿股成交，略高于63.8亿股的日均值。纽交所涨跌股之比约为4：1，而Nasdaq则超过3：1。(完)

(编译 利棣儿/徐文焰；审校 白云)

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