美国股市从白宫爆炸假消息引发的跌势中反弹收高

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 美联社推特被黑，发布白宫发生爆炸的假消息导致股市急跌
* Netflix公布业绩后，股价飙升
* 苹果公布业绩，在盘后交易中上扬约5%
* 道指涨1.1%，标普500指数升1%，Nasdaq指数涨1.1%
路透纽约4月23日 - 美国股市周二全线上涨，从美联社推特发布白宫发生爆炸的“假消息”引发的急剧跌势中反弹。
黑客透过推特(tweet)发布白宫发生两起爆炸，总统奥巴马受伤的假消息导致股市大幅下跌，不过几分钟后股市迅速反弹。
汤森路透数据显示，这条推特冲击市场时，标普500指数在三分钟内下跌14.6点，或0.93%。推特假消息发布时，标普500指数市值约为14.6万亿美元，几分钟短暂急跌后，其市值蒸发了1,365亿美元。
“如果那个事情真的发生了，那么抛售是有理据的，但因为现在资讯泛滥，大家常常反应过度，不会等到消息得到证实才做出反应，这是全天候新闻的负面影响，”Seaport Securities Corp的董事总经理Jason Weisberg说。
“你想要实时价格，想利用科技带来的所有优势，那就要容忍速度和便利带来的负面影响。”
今日股市急跌让人回想起2010年5月6日股市“闪跌”事件，当时道指在几分钟内暴跌超过600点，最终累计下跌约1,000点，但几分钟后出现反弹。
在那条推特发布前，股市曾大幅攀升，因Travelers Cos Inc(TRV.N)、Netflix(NFLX.O)和Coach(COH.N)等公司发布强劲的业绩。
在盘后交易中，苹果股价(AAPL.O)攀升4.9%，至425.95美元，此前苹果公布第二季获利，并宣布计划将回馈股东的资金提高一倍。在常规交易时段中，苹果收升1.9%，报406.13美元。
道琼工业指数.DJI收高152.29点，或1.05%，至14,719.46点；标准普尔500指数.SPX收高16.28点，或1.04%，至1,578.78点。Nasdaq指数.IXIC上扬35.78点，或1.11%，至3,269.33点。
电影视频服务公司Netflix股价暴涨24.4%，报216.99美元；高档皮革制品厂商和零售商Coach飙升9.8%，至55.55美元，成为标普500指数下百分比涨幅最大的成分股。
Netflix股价急升，此前该公司公布的获利优于预期，且新订阅用户增长强劲。Coach股价攀升，此前其公布的季度营收亦高于预期。
保险商Travelers(TRV.N)大涨2.1%至86.35美元，扶助道指。此前该公司公布的获利超出预期，并提高派息。
财报季迄今出炉的业绩基本良好，根据汤森路透数据，在已发布业绩的标普500成分股中，超过68.9%优于预期。自1994年以来平均有63%的企业财报好于预估，而过去四个财报季的平均值为67%。
“市场正关注基本面状况，这令我们感到振奋，因为过去一段时期中，不管全球宏观情况如何，股市走势都基本是受到金融市场总体趋势的推动，或者偶尔也受到政治事件的影响，”Wells Fargo Private Bank股市研究与策略主管Paul Mangus表示。
标普500指数在过去三个交易日中已上涨2.4%。
分析师预计，当前财报季企业的获利增幅为2.3%，高于本月初时预计的1.5%。
房屋类股表现优异，此前巴克莱将房屋建筑类股投资评级从“中性”上调至“正面”。美国3月新屋销售增长1.5%，也提振了该类股。
PHLX房屋类股指数.HGX上涨3.8%，Toll Brothers(TOL.N)领涨，飙升9.3%至34.13美元。巴克莱将该股的评级调升为“加码”。
今日股市成交活跃，在纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq约有63.9亿股成交，略高于63.8亿股的日均值。纽交所涨跌股之比约为4：1，而Nasdaq则超过3：1。(完)
(编译 利棣儿/徐文焰；审校 白云)
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