美股连升三日 联储官员讲话缓和刺激计划缩减忧虑

* 道指连续三日录得过百点升幅，为2011年10月初来首见

* 标普500指数创下1月来最佳三日升势

* 纽约联储总裁杜德利讲话鼓舞投资人

* 道指升0.8%，标普500指数升0.6%，Nasdaq指数收高0.8%

路透纽约6月27日 - 美国股市周四连续第三日攀升，此前多名美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员发表讲话，缓和投资人对美联储短期将开始缩减刺激计划的忧虑。

道琼工业指数收在15,000点之上，为6月19日来首见，该指数连续三日创下过百点升幅，为2011年10月4-6日来首次。

升势扶助标普500指数创下1月以来最大三日涨幅，因此前三位美联储货币政策制定者讲话，试图压制市场对联储很快将结束量化宽松政策的看法。

“我认为美联储在试着让市场一点点地为最终结束第三套量化宽松政策做准备，”Lenox Wealth Advisors投资长David Carter表示。

“过去几年美联储都在拼命推出这一庞大的计划，以带动经济运作。美联储最不希望看到的就是撤出的过快，从而导致前功尽弃。”

周四市场再度出现普涨，标普500指数的10大类股中有九种收高，金融股、工业股和非必需消费品类股受到经济数据提振，今日公布的数据显示，上周初请失业金人数减少，消费者支出和收入改善。

在上周美联储主席伯南克表示如果经济持续改善，美联储可能在今年稍后开始缩减购债，并在明年年中结束购债后，股市波动性急升。

纽约联储总裁杜德利周四表示，如果经济成长和就业市场变得较预期疲弱，美联储购买资产的力度可能比贝南克上周描述的更为激进。

杜德利强调，美联储放缓购债取决于经济前景，而不是具体日期，而经济前景尚不明朗。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称美联储的购债仍同经济状况息息相关，同杜德利的讲话呼应。

尽管标普500指数较5月21日触及的历史收盘高位1,669.16点仍低逾3%，但在过去三日该指数大涨2.6%，因多位美联储官员发表讲话安抚市场。

成交量与均值基本一致，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63亿股。在纽约证交所有超过八成股票上涨。

道琼工业指数.DJI收高114.35点，或0.77%，至15,024.49点；标准普尔500指数.SPX收涨9.94点，或0.62%，至1,613.20点；Nasdaq指数.IXIC上升25.64点，或0.76%，至3,401.86点。

惠普(HPQ.N)在道指成份股中表现最好，大涨3.2%，报24.77美元，美国银行(BAC.N)也在道指成份股中涨幅居前，升2%，报13.01美元。

食品生产商ConAgra Foods Inc (CAG.N)收高5.1%，报35.04美元，在标普500指数成份股中涨幅位列第三，此前该公司公布的季度盈利略胜预期，并上调了长期财测。

SPDR Gold Trust ETF (GLD.P)触及52周低点115.65美元，因金价跌至近三年最低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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