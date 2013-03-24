美股一周展望：塞浦路斯危机若顺利解决 或促使标普指数再攀新高

路透纽约3月22日 - 美国股市下周可能打破纪录收盘高位--如果塞浦路斯财政危机的解决能够让投资者满意的话。

这个岛国在欧元区经济产出中只占很小比重，但围绕其100亿欧元(130亿美元)的纾困方案却在过去一周让市场绷紧了神经。标准普尔500指数四周来首次收低，其疲弱走势与海外的不确定性息息相关。

塞浦路斯执政党周五表示，即将达成筹资数十亿欧元的协议，以便能够获得欧盟援助，从而避免发生金融崩溃和该国退出欧元区的情况。

欧元区领导人同意提供100亿欧元，但前提是该国要自己也筹集58亿欧元。援助计划的范围小于之前几次对其它欧元区成员国的救助，因此投资者对银行业崩溃的担心相对要少一些，而更关心塞浦路斯是否可能退出欧元区并弃用欧元。

这种担心“是一种心理上的冲击，一些(国家)疾呼‘塞浦路斯滚出去，现在他们要靠自己了，他们让自己的货币贬值，他们也不会通过撙节方案，’而这是非常有可能的，”Lazard Capital Markets董事总经理Art Hogan说。

“怎么才能阻止希腊做同样的事情？现在开始的是一场连锁反应。”

同样，投资者对于欧洲当局要求对储户(包括那些受存款保险保护的储户)征税用于纾困的做法也反应激烈。一些卖盘涌出，投资者认为，这种做法或为解决其它受困欧元区经济体开一个不好的先河，会引发整个欧洲大陆的银行挤兑。

不过，假若塞浦路斯问题能够得到解决，投资者将把注意力重新转回到经济数据上。下周将要公布的数据包括2月耐久财订单和成屋待完成销售，以及第四季国内生产总值(GDP)终值。由于周五适逢耶稣受难日假期，全周交易时间缩短。

但是，由于此前一系列数据显示美国经济的改善缓慢，因此下周数据较意外更差的情况料不会发生。标普500指数.SPX.INX有可能再次冲击1,565.15点的纪录收盘高位。毕竟，塞浦路斯忧虑也只不过让标普指数本周下跌了0.3%，而今年以来该指数仍然上涨逾9%。

“大势似乎并未走疲，而且从国内因素来看，似乎正在走强，”BMO Asset Management U.S.首席市场分析师Sandy Lincoln说。

“尽管有财政问题的拖累，投资者仍在期待形势的好转，或者是就业和GDP数据方面，或者是消费者推升零售销售。”

季度末“美化账面”操作也将推升股市，基金经理人会在其投资组合中增加表现较好的股票。

“临近季度末，所有人都希望有一个好的投资业绩。部分表现较好的股票会迎来一些美化账面的操作。”Windham Financial Services首席投资分析师Paul Mendelsohn说。

标准普尔500成分股当周只有九家将在下周公布季度业绩，其中包括折扣店零售商Dollar General(DG.N)和视频游戏零售商Gamestop(GME.N)。

本周公布财报的企业也为数不多，但业绩却令人心惊。全球第三大软件厂商甲骨文(Oracle)ORCL.O营收逊于预期。全美第二大快递公司联邦快递(FedEx)(FDX.N)也调降今年财测。

若下周财报情况强劲，有可能推动标普指数突破纪录收盘高点以及1,576.09的盘中高点。

但由于遭遇顽强阻力，该指数未能突破高点，虽一度攀升至1,563.62，但随后涨势失去动力。随着多次上攻未果，许多分析师预期的大幅回落可能性增大。

“每次到达那里都会出现抛售，因此必须突破这些阻力位，”Mendelsohn说。

“如果能够突破这些阻力位，或许会吸引更多买家入场。如果不能，则有可能给空方带来一些鼓舞。”(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

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