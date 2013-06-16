美股一周展望：美联储会议后或会释出降低市场波动的信息

撰稿 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧

路透纽约6月14日 - 那些急欲听到美国联邦储备委员会(FED/美联储)说明其延续经济刺激计划的股市投资人，可望在下周从这个美国央行口中听到一些安慰的话语。

美联储对于其何时可能缩减买债计划不太可能在下周就摊牌，但决策人士仍可能倾向略为提及此一议题，以试图压制近期金融市场的波动。

在美联储主席伯南克声称若经济改善、可能在未来几次会议中决定缩减量化宽松的谈话出炉后，股市涨势随即瓦解，美国公债收益率(殖利率)则是升至14个月高位。

作为四年多前开始展开的量化宽松政策的一部分，美联储每月持续买进美国公债及其他债券，以压低利率并促进经济成长。

解读伯南克的谈话及近期经济状况的迹象，已经让市场陷入动荡。道琼工业指数自从伯南克发表谈话后的17个交易日内有八个交易日上涨，共计涨升200点，而平均每日波动幅度高达191.5点。

“我把伯南克谈话所造成的结果称之为夏初市场风暴，这个风暴规模不大，但足以让一些人略感不安，”俄勒冈州D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示。

股市过去四周有三周下跌，道琼工业指数下跌1.2%，标准普尔500指数跌1%，Nasdaq指数则是跌1.3%。

Dickson表示，下周情势可能稍趋明朗，但可能不会有许多投资人期待中的细节。不过多位分析师指出，美联储可能会想要做些表态，好消解市场上的一些紧张情绪。

旧金山Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示，市场的价格已经反应美联储政策大幅转变，且似乎认为利率不久后将走扬。但他说，“我认为美联储不会希望这会是其留在市场心中的印象。”

他补充到，其所透露的讯息可能是任何改变都会是渐进的。

近几周来美联储决策者所发表的评论，让掀起一股臆测风潮。官员们的看法不一，从倾向延续当前刺激政策一段时间，到在近期展开收回量化宽松程序的看法都有。

但伯南克看法最有份量，因此投资人料将战战兢兢地等待他的评论。伯南克将于周三1830GMT召开一场记者会，当日美联储政策会议结束两天例会，并发表声明。

**涨势放缓**

虽然目前企业获利的议题不若美联储政策讨论那样热络，但近期诸多第二季获利预估均在近几周下修。根据汤森路透数据，获利成长幅度预估为3.2%，低于4月1日时预估的6.1%，而负面获利预报与正面预报的比例高达6.9比1，这恐将成为至少1996年以来最差的比数。

投资人担心单是揣测美联储动向，就足以引发今年以来多呈现上涨的股市拉回。尽管美股近期下跌，但标准普尔500指数今年至今仍上涨15%。

标准普尔500指数自5月21日以来下跌2.5%，但在这期间亦出现短暂的涨势。

同时伯南克发表谈话以来公债收益率的涨势，已经导致投资人将资金移出高股息收益率的股票。高股息个股之前涨幅居前，因在低利率环境下，投资人对这些股票的偏好更胜于那些固定收益有价证券。

在美国5月就业报告显示非农就业增加17.5万个岗位后，道琼工业指数当日大涨200点，创下1月2日以来最佳表现；非农就业数据表现虽为一正面迹象，但仍不足以让美联储扬弃刺激经济措施。

“由于我们见到全球各地经济成长的讯号好坏不一，就算只收回一点点政策，也可能造成巨大的效果，”阿拉巴马州BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig表示。

“我认为若过早收回政策，则股票及债券等金融都将面临风险。”

下周经济数据方面，周二将公布5月消费者物价及房屋开工数据。(完)

(译文审校 侯向明)

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