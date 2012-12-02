美股一周展望：财政悬崖角力或让12月涨势落空

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
撰稿 Rodrigo Campos; 编译 张明钧
路透纽约11月30日电---正常状态下,下周连串的美国经济数据,可能会是股市12月涨势的跳板.
历史上来看,金融市场12月的表现强劲.过去20年来,标准普尔500指数有16年在12月上涨.
但自11月7日以来,市场就一直没有处於正常状态,因在美国大选过後,投资人将焦点完全转移至逐渐逼近的"财政悬崖".
对於国会议员是否能够取消即将於1月生效的6,000亿美元增税减支措施,投资人愈发感到不安;若这些增税减支措施真的实行,可能将美国经济推向衰退.
下周将公布的连串经济指标包括周一公布的制造业数据,以及周五公布的11月就业报告.
但这些经济数据可能不会有太大影响力.数据受到超级飓风桑迪扭曲的影响已在预期之中.
焦点将会更多地放在华盛顿政界对於解决财政悬崖歧见的迹象.
"我们将迎来连串数据公布的一周,显然多数据经济数据都将反映桑迪的影响,而这可能只对下周市场造成些许负面影响,不过这大多已在预料之中,主要焦点仍是在於财政悬崖,"纽约Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示.
财政悬崖的疑虑导致标准普尔500指数.SPX在选後连续两周下跌,跌幅高达5.3%,一直到磋商的最初基调带来政界有达成妥协的期望、投资人买进被认为低估的股票後,股市才回升近4%.
标准普尔500指数周三盘中从日低上涨超过20点,因美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示,他乐观预期能够达成预算协议以避免大举减支增税.次日共和党籍的贝纳发表更为悲观的评论,一度抹消股市涨幅.
周五民主党及共和党人数对於税负及支出方面出现严重分歧,这从总统奥巴马的评论可见一般,他倾向对富人加税,而另一方面贝纳则称奥巴马的计画是错误路线,并宣称谈判陷入僵局.
芝加哥BMO Asset Management U.S.首席市场策略师Sandy Lincoln表示,"金融业很难得只面对单一的变数,单一问题成为主要影响因素的情形很罕见,可能未来一到两个礼拜都得面对这种情形."
"而这正是左右市场的因素."
**反向操作或享甜美果实**
但投资人的态度及季节性因素也有可能会激发12月的涨势.
最近美国散户投资人协会(American Association of Individual Investors)调查结果反映出投资人对於财政悬崖的戒心.尽管看多指标升至40%上方,为8月23日以来首见,但空头指标仍连续第14周处於历史均值30.5%之上.
对於Target(TGT.N)及Macy's(M.N)等零售商而言,12月是个重要月份.这些业者月度零售销售数据受到桑迪的冲击,不过假日购物季的开局表现良好.
由於消费者支出占美国经济比重约70%,零售业者假日旺季的强劲表现或能协助带动股市涨势.
辛辛那提Schaeffer's Investment Research资深技术策略师Ryan Detrick认为,选後下跌可能让市场底部浮现,而市场人气有利於12月出现涨势.
"财政悬崖的疑虑虽然很真切,但可能过度渲染了.看看那些压制性的人气,已经到了极度负面的程度,"Detrick表示.
"若持相反的观点,从12月往往史上表现最为热络的月份来看,在预期已经降低的情形下,或许还是有可能在年底前出现漂亮的涨势."
**看空者言**
其他人士认为,财政悬崖实所罕见,没有其他的历史事件可堪比拟,股市不太可能上涨,因市场对於华府达成协议没有信心,同时还得考量桑迪所造成的经济冲击.
"历史一点关系也没有.目前的种种极端状况恐将拖累美国经济走向衰退,"纽约Federated Investors首席市场策略师Phil Orlando表示.
"而种种可能的情况都掌握在我们选出来的华盛顿官员手中.他们绝对有可能会将我们带入完全是自食恶果的衰退中."(完)
--译文审校 白云
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