美股一周展望：财政悬崖角力或让12月涨势落空

撰稿 Rodrigo Campos; 编译 张明钧

路透纽约11月30日电---正常状态下,下周连串的美国经济数据,可能会是股市12月涨势的跳板.

历史上来看,金融市场12月的表现强劲.过去20年来,标准普尔500指数有16年在12月上涨.

但自11月7日以来,市场就一直没有处於正常状态,因在美国大选过後,投资人将焦点完全转移至逐渐逼近的"财政悬崖".

对於国会议员是否能够取消即将於1月生效的6,000亿美元增税减支措施,投资人愈发感到不安;若这些增税减支措施真的实行,可能将美国经济推向衰退.

下周将公布的连串经济指标包括周一公布的制造业数据,以及周五公布的11月就业报告.

但这些经济数据可能不会有太大影响力.数据受到超级飓风桑迪扭曲的影响已在预期之中.

焦点将会更多地放在华盛顿政界对於解决财政悬崖歧见的迹象.

"我们将迎来连串数据公布的一周,显然多数据经济数据都将反映桑迪的影响,而这可能只对下周市场造成些许负面影响,不过这大多已在预料之中,主要焦点仍是在於财政悬崖,"纽约Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示.

财政悬崖的疑虑导致标准普尔500指数.SPX在选後连续两周下跌,跌幅高达5.3%,一直到磋商的最初基调带来政界有达成妥协的期望、投资人买进被认为低估的股票後,股市才回升近4%.

标准普尔500指数周三盘中从日低上涨超过20点,因美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示,他乐观预期能够达成预算协议以避免大举减支增税.次日共和党籍的贝纳发表更为悲观的评论,一度抹消股市涨幅.

周五民主党及共和党人数对於税负及支出方面出现严重分歧,这从总统奥巴马的评论可见一般,他倾向对富人加税,而另一方面贝纳则称奥巴马的计画是错误路线,并宣称谈判陷入僵局.

芝加哥BMO Asset Management U.S.首席市场策略师Sandy Lincoln表示,"金融业很难得只面对单一的变数,单一问题成为主要影响因素的情形很罕见,可能未来一到两个礼拜都得面对这种情形."

"而这正是左右市场的因素."

**反向操作或享甜美果实**

但投资人的态度及季节性因素也有可能会激发12月的涨势.

最近美国散户投资人协会(American Association of Individual Investors)调查结果反映出投资人对於财政悬崖的戒心.尽管看多指标升至40%上方,为8月23日以来首见,但空头指标仍连续第14周处於历史均值30.5%之上.

对於Target(TGT.N)及Macy's(M.N)等零售商而言,12月是个重要月份.这些业者月度零售销售数据受到桑迪的冲击,不过假日购物季的开局表现良好.

由於消费者支出占美国经济比重约70%,零售业者假日旺季的强劲表现或能协助带动股市涨势.

辛辛那提Schaeffer's Investment Research资深技术策略师Ryan Detrick认为,选後下跌可能让市场底部浮现,而市场人气有利於12月出现涨势.

"财政悬崖的疑虑虽然很真切,但可能过度渲染了.看看那些压制性的人气,已经到了极度负面的程度,"Detrick表示.

"若持相反的观点,从12月往往史上表现最为热络的月份来看,在预期已经降低的情形下,或许还是有可能在年底前出现漂亮的涨势."

**看空者言**

其他人士认为,财政悬崖实所罕见,没有其他的历史事件可堪比拟,股市不太可能上涨,因市场对於华府达成协议没有信心,同时还得考量桑迪所造成的经济冲击.

"历史一点关系也没有.目前的种种极端状况恐将拖累美国经济走向衰退,"纽约Federated Investors首席市场策略师Phil Orlando表示.

"而种种可能的情况都掌握在我们选出来的华盛顿官员手中.他们绝对有可能会将我们带入完全是自食恶果的衰退中."(完)

--译文审校 白云

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