美股一周展望: “财政悬崖”固然可惧 债务上限恐更堪忧

路透12月28日 - 担心美国下周万一跌落"财政悬崖"股市将大跌的投资者,可能想要放松一下.

但若几周后美国府会不能就提高该国债务上限达成共识,他们就更该万分担忧了,因为这将带来美国违约、评级再次被调降和金融市场恐慌的风险.

市场策略师称,尽管无论时间长短,美国财政坠崖都会严重损害消费者和企业的信心,但美国经济并不会立即陷入衰退.同时,国会议员们也很有可能修订部分内容,使"财政悬崖"不会完全生效.

美国股市仍未显露崩盘迹象,就已经反映了这一点.实际情况是,美股小幅下滑,而且变得更加震荡.

一定程度而言,这让华盛顿方面摆脱了困境.过去,股市重挫总是会迫使国会采取行动,例如2008年金融危机的时候.

"如果这件事持续更久一些,结果导致美国债信评级被调降...那就不是跌2.5%,而是有跌10.5%的风险了."瑞银股票研究的首席美国股票策略师Jonathan Golub表示.

美国财政部长盖特纳本周称,技术上讲美国将在今年年底达到债务上限.

**让人担心的1月**

美国白宫此前表示,不会再像2011年那样磋商债务上限问题.当时由于谈判陷入僵局,美国债信评级遭到史无前例的调降.但白宫很可能被迫再度陷入这种糜战.而这是市场最担心的事情.

2011年债务上限之争,曾使市场连续多天重挫.即便在最终达成提高限额的协议之后,股市仍然大跌,这被视作对美国府会履职能力的"不信任"票.

信用评级机构标准普尔将美国主权评级调降至AA+,称美国这次立法过程中的问题是降级原因之一.指标标普500指数在截至2011年8月21日止的四周里跌去16%.

在线券商TradeMonster.com的联合创始人Jon Najarian称:"我认为在债务上限问题上,民主党和共和党之间将有一场大战."

"我认为这是1月市场和美国经济面临的最大下行风险."

期权市场显示,投资者对1月的谨慎情绪开始上升.CBOE波动性指数(VIX).VIX仍保持在相对较低的水平,尽管周四略微升穿20,为7月来首见.

更明显的迹象出现在VIX期货市场,1月预期波动率上升幅度超过远月合约.1月VIX期货在过去七个交易日上涨近23%,3月和5月期货则是分别上涨13%和8%.这表明市场参与者对近期状况的担忧加剧.

CBOE波动性指数周五上涨近17%,收报22.72,为6月以来最高水平,因周五下午总统奥巴马与国会两党领袖的会议细节显示,奥巴马提出的方案与之前被共和党拒绝的提案几无二致.股市在尾盘下滑,股市收盘后股指期货还在延续跌势.

"我很惊讶奥巴马竟然没有另一份计划,这就是我们抛售的原因."Direct Access Partners LLC执行合伙人兼交易员Mike Shea称.

美国财政磋商并没有让消费者完全失去信心,楼市持续复苏以及劳动力市场缓慢增长,帮助支撑了消费者信心.

下周五将公布非农就业报告,预计12月美国非农就业岗位增加14.5万个,符合近期增势.

如果国会无法达成协议,税率上升,消费者可支配收入将受到影响,但对支出的影响可能会逐步显现.

**国防板块**

期权策略师注意到,防范General Dynamics (GD.N)等国防类股下跌的仓位增多,因为该板块会受到国防财政支出削减的影响.不过让人注意的是,PHLX 国防类指数.DFX仅比12月20日触及的历史高位低不到1%.

这凸显出多数投资者和策略师的观点,即华盛顿方面无论如何都会就财政悬崖达成部分共识,这个结果不能说完全让人满意,但足以让投资者满意.

"目前人们的期望值很低,股市还没有做出反应,"瑞穗证券(美国)首席美国投资策略师Carmine Grigoli称,"无论发生什么,市场修正幅度都不会超过5-7%."

除了上周四股指期货因为众议院议长贝纳不得不取消一项投票计划而短暂下跌3.6%外,市场还没出现2008或2011年那样的波动水平.

Golub表示,如果企业和消费者信心继续受到财政悬崖忧虑的打击,市场就可能逐步下跌.经济咨商会12月消费者信心指数大跌,部分原因就跟财政悬崖有关.

"如果国会说所有问题都不再讨论了,将给市场以短期冲击,但这种情况是不太可能发生的."American Century Investments资深资产管理经理Richard Weiss称.

"问题会得到解决,只是可能不会按时解决.其它情况不考虑,我们认为市场若进一步下跌,都会是买入的机会."(完)

(编译 程琳; 审校 王丽鑫)

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