美股一周展望：大型企业获利预警或预示股市将回落

路透纽约10月5日电---下周美国财报季将拉开帷幕,如果就像阴云化作倾盆大雨,从联邦快递到惠普等行业龙头的获利预警真的应验带来获利减少甚或亏损的话,那麽美国股市可能出现回落.

多亏全球主要央行推出积极的刺激计划,标准普尔500指数.SPX才得以在第三季实现5.8%的涨幅.即便此间企业处境挣扎,但该指数还是录得这样可观的涨幅.第三季标普成份企业获利预计较上年同期下降2.4%.据汤森路透数据,如果情况果真那样,将为企业三年来首次出现获利下降.

市场策略师和投资者称,美国股票的估值普遍与公司获利预估脱节.他们预计,随着更多公司公布业绩,且降低对第四季和第四季之後的业绩预估,未来几周股市将回落.

据汤森路透数据,标普500成份企业第四季获利预计较上年同期增长9.5%.有分析师认为,从投资者从企业界已了解到的情况来看,那一预期过高.

"从股价大涨的角度而言,估值与股价目前出现背离,股价反映经济走强,基本面走强,"投资顾问公司Alan B. Lancz & Associates Inc.总裁Alan Lancz说.

"但企业获利将成为风向标,"Lancz补充表示."而且如果财测不是特别强劲的话,市场也许会有点失望.我认为市场不会出现大幅修正,但会出现回落."

周二盘後美国铝业(AA.N)公布业绩将为财报季正式拉开序幕.分析师预计,美铝第三季业绩料盈亏平衡,据汤森路透I/B/E/S数据,上年同期美铝为每股盈余(EPS)0.15美元.

摩根大通(JPM.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)下周亦将公布业绩,成为首批公布财报的大型金融企业.

**都怪欧洲**

据汤森路透调查,调降第三季财测的标普500成份企业中,有近一半将原因归咎於欧洲疲势,11%表示因为全球经济疲软,8%认为原因是美元升值,6%归咎於中国经济放缓.

美国经济疲软更是让雪上加霜.上月公布的美国国内生产总值(GDP)终值显示,第二季GDP增长率只有1.3%,逊於预估的1.7%.

软件商InformaticaINFA.O周四发布获利预警,称欧洲的商业环境变差.该公司也被视作行业领头羊,是因为它的产品常与其它大型软件企业的产品一起使用.

"欧洲部分地区不仅是在衰退,而是处於萧条时期,"LPL Financial首席市场策略师Jeff Kleintop称."我认为(分析师)之前低估了全球放缓的程度,现在也许还在低估."

**科技业感受到中国经济降温**

虽然自今年初以来,标普500指数所有十大板块的企业均调降财测,但科技企业财测调降的幅度最为明显.中国经济增长放缓是导致这股趋势出现的一大因素.

科技企业第三季获利增长率预计只有2.3%,远低於7月1日预估的增长13.1%.苹果公司(AAPL.O)是增幅背後的主要驱动力.

对於标准普尔500指数来说,科技企业的获利增长一直是关键所在.若不计科技企业,标普500企业获利预计将减少3.4%.

Kleintop指出,中国经济放缓对科技板块的影响最大.

"他们消费很多的美国科技产品,"他说.

最近公布的数据显示,中国经济增幅可能连续第七个季度放缓,科技和原材料行业的获利将因此承压.

应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)8月指因中国和欧洲方面的因素,调降第三季财测.周三时,该公司表示计划将全球员工数裁减6-9%.

联邦快递(FedEx)(FDX.N)在9月18日调降2013会计年度财测,因为全球经济趋疲,让客户有理由转用其它价格更便宜,速度较慢的快递服务.该公司表示,截止5月的2013年会计年度其获利可能最多减少6%.

周三,惠普(HPQ.N)股价重挫13%至九年低位,因其预估2013年获利降幅将远比预期更大.惠普股价重挫,导致当天道指涨幅大幅缩窄.

汤森路透数据显示,标普500指数下获利预估降幅最大的是原材料公司,降幅预估达24%,能源企业获利预计降18.8%,下降原因主要是全球经济放缓.

相比之下,非必需消费品企业第三季的获利增长预计将最为强劲,汤森路透数据显示增幅将达7.7%.即便如此,这个行业包括服装零售商Express(EXPR.N)在内的企业亦发布了第三季获利预警.Express不属於标普500成份企业.

**营收前景乏力**

由於营收增长乏力,美国企业最近几个季度是通过削减成本,业绩才得以超过华尔街预期.然而,想靠那一途径超越获利预期,将变得越来越难,因为很多企业已经把能减的成本都减得差不多了.

"未来的预期实在太高,"巴克莱资本驻纽约的股票研究董事总经理Barry Knapp说.

汤森路透企业获利研究分析师Greg Harrison称,标普500企业第三季营收预计同比下降0.1%,若剔除苹果公司,降幅将为0.4%.

他表示,总的来说,获利预估的正负比率为4.3比1,为2001年第三季以来最偏向负面的结果.

科技和原材料企业是第三季前景最负面的板块,其中科技板块的正负比率为5.4比1,原材料板块为7比1.

通用电气(奇异,GE)(GE.N)执行长Jeff Immelt上周在分析师和投资者会议上的一席话能较好地体现美国企业界的担忧所在.他表示:"我认为美国的情况还说得过去.欧洲仍让我们很担心.至于亚洲,我们在亚洲的业务,尤其是中国业务,没有那麽糟糕."(完)

--编译 白云;审校 石冠兰

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