美股一周展望：空头蛰伏 股市接近纪录高位

路透纽约1月25日 - 美国股市1月一路狂奔,主要股指涨至历史高位附近.现在要马上作出看跌的判断,的确很难.

企业获利超乎预期,楼市和就业市场走强,国会议员似乎也不再像2012年大多数时候那样成为绊脚石,资金重返股市基金.

标准普尔500指数.SPX年内上扬5.4%并收在1,500点上方,来到华尔街分析师认为年中才会触及的水平.道琼工业指数.DJI距离2007年10月创下的历史高位仅有2.2%之遥.周五道指收报13,895.98点,为2007年10月31日以来最高收位.

标普500指数周线连涨四周,且是连续第八个交易日上行,为2004年以来最长连升交易日纪录.该指数周五收在1,502.96点,是超过五年来首次收在1,500点上方.

"一旦升破1,510点的阻力位,将大幅提升突破2007年高位的机率,"United-ICAP技术分析师Walter Zimmermann说."这或许标志着一波升势的开始,未来几年市场可能升到1,800点附近."

路透最近对华尔街分析师进行的调查预估,标普500指数到今年底料达到1,550点,较当前水平高出3.1%.若预估准确,指数距离2007年10月11日创出的历史日高1,576.09点将近在咫尺.

新年伊始,流入美国股票共同基金的资金明显增多,协助股市录得四周连涨,大盘股与小盘股同样强劲.

这并不是说没有值得担心的地方.经济增长固然稳定,但不如很多人原先预估的那样强劲.失业率仍然高居7.8%.并且标普500指数中有超过75%的成分股都处在26周高位上方,暗示买盘来得太多太快.

**共同基金投资者归来**

标普500指数有10个行业板块在2013年上涨,部分归功于新资金流入股票基金. 路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国基金投资人上周投入股票共同基金的资金规模为36.6亿美元,为连续第三周取得大量资金流入.

能源板块.5SP10以6.6%的升幅领涨,工业板块.5SP20紧随其后,上扬6.3%.在经济增长期表现不佳的防御类股电信板块.5SP50成绩最差,涨幅只有0.1%.

纽约证交所仅在周五就有逾350支股票触及新高.道指运输类指数.DJT近期攀抵历史高点,该板块个股及其他经济领头羊个股几乎日日劲涨.

"如果深入一点剖析,就会发现Precision CastpartsPCP.N、霍尼韦尔(HON.N)、3M(MMM.N)和Illinois Tool Works(ITW.N)等大型工业公司都在创新高,表现非常好.这是真实的状况,"Gradient Investments投资组合经理Mike Binger说.

各级资产规模的股票普涨.年初迄今,标普小型股指数.SPCY和中型股指数.MID分别跃升6.7%和7.5%.

上市交易基金年内流入156亿美元资金,其中小型、中型和大型股吸引到的资金流入相当均衡,ConvergEx Group首席市场分析师Nicholas Colas说.

"投资者事实上没有差别看待资产规模.他们想要在股市广泛布局,"Colas说道.

股市对负面消息展现出一定抵抗力.周四苹果公布业绩后股价重挫12%,但标普500指数持稳.苹果在标普500指数和Nasdaq 100指数.NDX中的权重很高,以往该股下跌都会拖累股指表现.

**就业数据**

过去数日,触及新高与触及新低的个股之比在逐日下滑,可能暗示此波涨势慢慢局限于少数股票,上涨动能即将耗尽.

下周五迎来美国1月非农就业报告时,股市的韧性将遭遇挑战.预计1月新增就业岗位15.5万个,失业率料持稳于7.8%.

"市场处于1,500点上方,发出了获利了结的讯号,"Sterne Agee资产管理总裁Jerry Harris说."由于最近的请领失业金数据让我们对非农报告感到乐观,如果实际结果并非如此,将对股市涨势构成切实风险."

一系列重量级企业下周将发布财报,包括卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N),亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O), 福特汽车(F.N)和辉瑞(Pfizer)(PFE.N).

以历史标准衡量,市场估值仍较低,标普500指数当前市盈率(本益比)为15.66,仅略高于历史水平15.

对于美国股市近期强势的忧虑,并不意味着市场有泡沫.投资者目前明显不这么认为.

"我们见到对股票的兴趣普遍增强,大量资金从债市流入股市,"ING Investment Management帮助管理着4,450亿美元资产的纽约资产配置主管Paul Zemsky说."我们增加了风险资产的敞口."

本周道指攀升1.8%,标普500指数和Nasdaq分别上涨1.1%和0.5%.(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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