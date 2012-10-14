美股一周展望：财报情况黯淡 投资者变得谨慎

路透纽约10月12日电---财报季逐渐火热起来,但投资者却开始心生恐惧,紧张得手脚冰凉.

美国股市在央行举措的推动下在9月接近五年高位,但现在股市参与者将目光转回企业财测,而这方面情况不佳.

率先公布的财报加深了这些担忧.下周美国通用电气(奇异,GE)(GE.N),微软(Microsoft)(MSFT.O),和IBM(IBM.N)等大企业公布财报时,担忧可能加剧.

"由於欧洲和中国看来会继续拖累营收,投资者肯定会谨慎行事,"E-Trade Financial投资策略主管Michael Loewengart称,"总体基调很悲观,因此可能出现一些意外惊喜,但如果财报糟糕,市场仍可能受挫."

标准普尔500指数.SPX企业本季获利料较上年同期下降3%,为三年来首次下降,受中国经济放缓和欧债危机冲击.国际货币基金组织(IMF)最近下调2012年经济增长预测.

金融股将尤其受关注.美国银行(BAC.N),花旗集团(C.N),高盛集团(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)将公布财报.

尽管摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)周五公布的获利强於预期,但还是引起一些警惕.富国银行营收令人失望,而且净息差降幅超过预期.

富国银行股价大跌2.6%,至34.25美元;摩根大通下滑1.1%,至41.62美元,尽管他们对楼市发表了乐观看法.

"我们需要看到大型银行业绩良好,但摩根大通和富国没有给我们带来所期望的提振,"Thomas Financial首席市场分析师Wayne Kaufman称."我们现在寄望於花旗集团.如果获利逊於预期,将使我更加看淡整体经济."

**获利优於市场预期的企业较少**

汤森路透数据显示,目前仅有6%的标准普尔500企业公布了财报,其中59%的企业获利强於预期,不及过去四个季度的67%平均水平.半数企业的营收优於预期,25%的企业获利未达到预期水平.

"获利优於预期的企业所占比率只有升至60-69%区间的上档,市场才能获得支撑,"Kaufman称.

标准普尔500指数本周下跌2.2%,为6月以来最大单周百分比跌幅.雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和美国铝业(ALCOA)(AA.N)等几家大企业的财测比较谨慎,令投资者对本财报季心生警惕.

材料股.GSPE和能源股.GSPE拖累业绩.材料板块获利料下滑24%,而能源板块料下降19%.

与之相反,金融股.GSPF整体获利料增长1.6%.

Nasdaq市场可能尤其波动,微软,谷歌(GOOG.O),IBM和英特尔(INTC.O)等科技巨擘将公布财报.英特尔最近下调了财测.

"科技股业绩能很好地预示企业支出情况,让我们了解企业对未来的看法,"Pioneer Investment Management的投资经理John Carey称.

Carey帮助管理约2,000亿美元资产,称展望仍然太过乐观,"所以我略微下调了预测,变得更保守些."

**绩优股,希腊和数据**

麦当劳(MCD.N),UnitedHealth Group (UNH.N),强生,以及通用电气亦将公布财报.Loewengart称通用电气是多元化公司,其业绩尤其受到关注.

欧洲方面的消息也将影响股市.欧盟领导人将召开会议.

美国经济数据方面,投资者将等待零售销售,消费者物价指数(CPI)和成屋销售数据.路透调查显示,9月零售销售料增长0.8%,整体CPI料上升0.5%,而成屋销售则预计下滑2%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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