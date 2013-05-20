美股一周展望：股指涨势持续 修正担忧逐渐变淡

路透纽约5月17日 - 随着指标标准普尔500指数.SPX再度走高并录得连续第四周上涨，有关美股涨势必然已触顶的谈论正开始弱化。

数周来，关于市场将展开技术性修正的担忧一直是个热门话题，尤其是在5月涨势加速的情况下。标普500指数本月迄今上涨了4.4%，今年迄今上涨17%。但随着美国三大股指不断走高并连破纪录，许多分析师甩开了市场回落的担心。

“目前并不存在一个让我们作出决定的技术水准。市场动能真的很强劲，现在我们需要记住的就是追随这波动能，”Wilmington Trust Investment Advisors的资产配置主管Cam Albright说。

标普500指数升破1,600点关口仅仅约两周后，现在距离1,700点已不到40点。

由于市场继续上行走势，部分市场人士开始相信此波涨势并非一个泡沫，而是新一轮牛市的开始。与此同时，其他人认为该强劲动能并不是基于经济数据或企业业绩等基本面因素，而是有赖全球央行宽松货币政策的推动。

此外，短期内市场的共识就是，市场将避开美股两大最流行的准则--“五月清仓离场”和“夏季低迷期”(summer doldrums)--进而维持其上行动能。

财报季即将结束，下周焦点将是美联储。主席伯南克周三上午将前往国会山，就经济问题在美国国会联合经济委员会作证词陈述。周三下午美联储公开市场委员会(FOMC)将发布4月30日-5月1日会议的会议记录。

5月27日阵亡将士纪念日前市场做空或将减少，大多数的市场反应可能在当周中期之前就会得以显现。较为清淡的交易量亦可能导致市场波动率小幅上升。

**不再害怕**

追随标普500指数的涨势，道指.DJI亦连创纪录高位。今年迄今道指上涨了17.2%。Nasdaq指数.IXIC年内迄今涨幅亦达到15.9%，周五收在2000年10月来最高水准。

即便在该水准，一个广受欢迎的期权指标显示投资者正对股票市场做出乐观的押注，并为当前涨势将延续至未来三个月而部署仓位。

本周稍早时，瑞士信贷恐慌指数(CSFB)在之前两周内下滑了11.4%，跌幅为纪录最大。而目前该指数处在一年低点21.73。

“在目前水准上几乎没有(基于期权交投)的指标显示投资者预期市场将出现回落，这很反常，”嘉信理财(Charles Schwab)董事总经理Randy Frederick说。

CBOE波动率指数.VIX本周下滑逾1%。

期权市场是投资者对冲股市突然下挫的理想场地。最受欢迎的策略就是买入标普500指数的看跌期权，同时买进VIX的看涨期权。VIX通常和标普500指数走势相反。

“即使我们看到1-2%的下滑，这只不过是人们进入市场的又一个机会，”Frederick表示。

下周经济数据包括周三的4月成屋销售，周四的一周初请失业金数据和4月新屋销售，以及周五的4月耐久财(耐用品)订单报告。

财报方面，下周料有多家零售商发表业绩，包括家得宝(Home Depot)(HD.N)、百思买(Best Buy)(BBY.N)和Lowe's Companies (LOW.N)。(完)

(编译 侯向明; 审校 徐文焰)

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