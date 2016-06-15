美国股市下跌 因美联储按兵不动和英国退欧公投临近

路透6月15日 - 美国股市周三连续第五日下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，投资者仍对即将进行的英国脱欧公投感到紧张。

三大股指在今日大部份时间上涨，但尾盘突然下跌，标普500指数过去一周累积下跌2.2%，主要因为担忧没有英国的欧盟将对本已脆弱的全球经济带来重大打击。

标普500指数连跌第五日，是2月11日触及今年低位的那一轮五日连跌后的最长跌势。

尽管美联储周三维持利率不变，但下调美国经济成长预估，且暗示仍计划今年升息两次。

交易商原本就预计美联储今日不会加息，但他们一直寄望从今日的声明中寻找到反映美国经济状况，和未来加息轨迹的线索。

在下周英国退欧公投前，投资者愈发感到不安，近期民调显示脱欧阵营支持率上升。

“毫无疑问，英国脱欧公投是我们今天讨论过的不确定性之一，也是影响今天利率决定的因素之一，”美联储主席叶伦在记者会上表示。

CBOE波动性指数今日下跌1.8%，但仍处于逾三个月高位。

“美联储今日的声明反映出全球经济疲弱的现状，更重要的是，它凸显了美国不能独善其身，全球市场和经济的相互关联度比过去任何时候都更加紧密的事实，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny说。

道琼工业指数.DJI收跌34.65点，或0.20%，至17,640.17点；标准普尔500指数.SPX微跌3.82点，或0.18%，至2,071.50点；纳斯达克指数.IXIC回落8.620点，或0.18%，至4,834.931点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约68亿股，与过去20日的日均成交量基本一致。

标普10大类股中有六大类下跌，公用事业类股领跌，下挫0.71%。

芯片制造商英特尔(INTC.O)下跌1.65%，给标普500指数带来的拖累最大。今年迄今，标普500指数累积上涨1%。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,833家和1,189家；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为1,536家和1,271家。

标普500指数成份股有12只触及52周新高，一只成份股触及新低；有38只纳斯达克指数成份股触及52周新高，37只触及新低。(完)