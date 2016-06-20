美国股市收涨 因英国留欧阵营支持率转占上风

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月20日 - 美国股市周一收涨，但收盘水准远低于日高，因有迹象显示本周稍晚英国民众将在公投中选择留在欧盟，带动市场出现释然性上涨。
股指从今日日高回落，涨幅缩减逾半，但还是和过去七个交易中有六日下跌形成对照。标普500指数收涨0.6%，盘中升最多1.4%，但仍录得近一个月来最大单日升幅。
上周美股大跌，部份因担心英国退出欧盟将对全球经济带来影响。周四英国民众将投票决定是否退欧，最近多数民调显示英国留欧阵营动能增强。
“市场为 '英国(决定)留欧' 作准备，恐惧和不确定性交易现在被出脱，”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说。
不过，她表示，任何显示英国脱欧阵营支持率回升的迹象将扭转交易。
“从现在到周四(公投)有很长的时间。”
道琼工业指数.DJI上扬129.71点，或0.73%，至17,804.87点；标准普尔500指数.SPX涨12.03点，或0.58%，至2,083.25点；纳斯达克指数.IXIC上扬36.88点，或0.77%，至4,837.21点。
标普500指数再次触及2,100点的技术阻力位，最近达到该价位时一直有大量卖压。尽管下午交易时段回落，但标普10大类股中仅有一大类股收跌。
iShares MSCI英国交易所上市基金(EWU.P)升4.0%，交易量为日均交易量的逾3.5倍。英镑兑美元升2.2%，为逾七年半以来最大单日涨幅。
在美国上市交易的京东(JD.O)急升4.6%，报21.06美元，此前沃尔玛(WMT.N)称将其中国电子商务业务出售给京东，并与其结成战略联盟。沃尔玛股票升0.2%，报71.10美元。
网络借贷平台Lending Club(LC.N)升2.7%，报5.00美元，因中国亿万富翁陈天桥增持该公司股份，此前公司创始人兼首席执行长Renaud Laplanche被解职。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比例为3.47:1，纳斯达克证交所上涨股与下跌股家数比例为2.79：1。
美国各证交所共计约66亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68.3亿股。
标普500指数成份股有35只触及52周新高，一只成份股触及新低；有64只纳斯达克指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。