美国股市收涨 因英国留欧阵营支持率转占上风

路透纽约6月20日 - 美国股市周一收涨，但收盘水准远低于日高，因有迹象显示本周稍晚英国民众将在公投中选择留在欧盟，带动市场出现释然性上涨。

股指从今日日高回落，涨幅缩减逾半，但还是和过去七个交易中有六日下跌形成对照。标普500指数收涨0.6%，盘中升最多1.4%，但仍录得近一个月来最大单日升幅。

上周美股大跌，部份因担心英国退出欧盟将对全球经济带来影响。周四英国民众将投票决定是否退欧，最近多数民调显示英国留欧阵营动能增强。

“市场为 '英国(决定)留欧' 作准备，恐惧和不确定性交易现在被出脱，”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说。

不过，她表示，任何显示英国脱欧阵营支持率回升的迹象将扭转交易。

“从现在到周四(公投)有很长的时间。”

道琼工业指数.DJI上扬129.71点，或0.73%，至17,804.87点；标准普尔500指数.SPX涨12.03点，或0.58%，至2,083.25点；纳斯达克指数.IXIC上扬36.88点，或0.77%，至4,837.21点。

标普500指数再次触及2,100点的技术阻力位，最近达到该价位时一直有大量卖压。尽管下午交易时段回落，但标普10大类股中仅有一大类股收跌。

iShares MSCI英国交易所上市基金(EWU.P)升4.0%，交易量为日均交易量的逾3.5倍。英镑兑美元升2.2%，为逾七年半以来最大单日涨幅。

在美国上市交易的京东(JD.O)急升4.6%，报21.06美元，此前沃尔玛(WMT.N)称将其中国电子商务业务出售给京东，并与其结成战略联盟。沃尔玛股票升0.2%，报71.10美元。

网络借贷平台Lending Club(LC.N)升2.7%，报5.00美元，因中国亿万富翁陈天桥增持该公司股份，此前公司创始人兼首席执行长Renaud Laplanche被解职。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比例为3.47:1，纳斯达克证交所上涨股与下跌股家数比例为2.79：1。

美国各证交所共计约66亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68.3亿股。

标普500指数成份股有35只触及52周新高，一只成份股触及新低；有64只纳斯达克指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)