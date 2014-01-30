美股收跌 美联储宣布坚持退场计划

路透纽约1月29日 -美国股市周三下挫逾1%，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布坚持撤出刺激措施的计划，尽管新兴市场震荡。

美联储公布声明，每月进一步削减100亿美元购债规模，之后交投震荡。股市全面下跌，S&P500的10个板块指数，有九个下跌。波音(BA.N)是道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX中拖累最大的股票之一。

美国经济整体改善显示美联储将继续削减购债规模，但一些投资者原曾在近几日揣测，因新兴市场的问题美联储或会三思其计划。

BMO Private Bank的首席投资官Jack Ablin称，“我想投资者此前预计美联储将会对近期的市场动荡有所表示，显示出支撑的态度。”

不过美联储真的是希望“走至场边，并摆脱量化宽松。”

联储表示，将从2月开始每个月购买650亿美元债券，少于目前的750亿。公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

道琼工业指数.DJI跌189.77点或1.19%，收报15,738.79点；标准普尔500指数.SPX跌18.30点或1.02%，收报1,774.20点；NASDAQ综合指数.IXIC跌46.529点或1.14%，收报4,051.434点。

CBOE波动性指数.VIX大涨9.8%至17.35。

过去五个交易日中，标准普尔500指数有四天下跌，因投资者担忧中国经济增长放缓且大量资本撤出发展中国家促使投资者寻求避险资产。

波音虽然公布季度获利大增，但股价仍暴跌5.3%，收报129.78美元。

雅虎(YHOO.O)股价暴跌8.7%，收报34.89美元。此前一日，雅虎公布网络广告价格下跌，连续第四个季度冲击公司营收。

成交高于本月均值。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各大证交所总成交量约为75亿股，本月迄今日成交均值为68亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场下跌股票和上涨股票家数之比稍高于3:1。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉/张涛)

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