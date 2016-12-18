美股展望：政策预期助涨股市 后市恐遭遇美元及美债两大阻力

2016年12月16日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月16日 - 在对特朗普政府将推出财政刺激举措的预期推动下，美国指标股指上涨，但美元升值以及债券收益率上涨，可能也在为股市播下麻烦的种子。

自美国11月8日大选以来，标普500指数.SPX涨幅超过8%，很大程度上是受那些料将受益于刺激通胀政策的板块涨势带动。其中标普金融股指数.SPSY涨逾17%，引领涨势。

“我们正在给潜在的火上面浇油，因为实际上什么都没发生，而大家的行动就像实际已经发生了一样，”纽约Richard Bernstein Advisors执行长Richard Bernstein称。

那些预期加上经济数据改善，而且美联储最近加息并暗示明年加息速度加快，这些因素推升了美元，并推高债券收益率。

就在标普500成分企业整体获利在最近一季正摆脱衰退之际，美元上涨有可能损及大型跨国企业获利。

虽然债券收益率上升可能有利银行业，但也提升了企业整体资本成本，并削弱金融危机以来股票相对于固定收益投资所具有的估值优势。

“市场看法是企业获利将会更好，经济强劲足以承受加息，这就是我们并未看到股市下跌的原因所在，”芝加哥一家资产管理公司Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte称。

“尽管如此，但美元上涨及利率上升未来将影响到获利。这只是时间和影响程度的问题。”

美联储周三政策声明公布后，美元指数触及14年高位103.56。股票似乎也变得更贵，据汤森路透数据，目前标普500指数市盈率为20.8倍，远超过长期均值16.6。

债券收益率上涨也提升了债市相对于股市的吸引力。标普500成分企业股息收益率为2.07%，相比之下，指标10年期公债收益率在连涨六周后接近2.6%。

“这是严重的价值分离，会继续吸引人们投资债券，”PGIM Fixed Income资深投资总监Greg Peters表示。

但倘若经济继续改善，股市面临的双重挑战可能缓和。利率和美元若能稳步上升，则是经济成长的证明。

“我们认为经济形势良好，”北卡罗来纳州LPL Financial资深市场分析师Ryan Detrick表示。

“因此，利率正在因正确理由上升，经济状况正在证明这点，那应该有利于股市。”(完)