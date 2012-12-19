美经济学家Raymond Stone从新华社购回研究机构

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透纽约12月18日 - 美国经济学家Raymond Stone周二表示,已从中国官方媒体新华社购回其研究机构Stone & McCarthy Research Associates.新华社自2004年收购该研究机构以来一直在寻求出售.
该笔交易于12月15日完成.当被问及收购条款时,Stone拒绝透露.(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。