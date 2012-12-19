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国际财经 | 2012年 12月 19日 星期三 13:38 BJT

美经济学家Raymond Stone从新华社购回研究机构

路透纽约12月18日 - 美国经济学家Raymond Stone周二表示,已从中国官方媒体新华社购回其研究机构Stone & McCarthy Research Associates.新华社自2004年收购该研究机构以来一直在寻求出售.

该笔交易于12月15日完成.当被问及收购条款时,Stone拒绝透露.(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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