热带风暴艾萨克迫近 墨西哥湾部分油气设施关闭

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
* 可能在飓风卡崔娜七周年之际登陆
* 美国墨西哥湾石油与天然气设施关闭,疏散作业平台
* 艾萨克预计增强为二级飓风
路透新奥尔良8月27日电---热带风暴艾萨克(Isaac)周一逼近美国墨西哥湾沿岸,部分地区发出了疏散命令,海上石油生产中断.艾萨克可能增强为二级飓风,并在佛罗里达与路易斯安纳之间登陆.
这个范围较宽且移动缓慢的风暴周日扫过佛罗里达南部,并从温暖的墨西哥湾洋流中获得能量.预计周二稍晚或者周三早晨登陆,适逢飓风卡崔娜七周年.
美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)警告称,艾萨克可能至少袭击海岸线附近的美国三个州,并淹没墨西哥湾北部沿岸,部分地区的风暴潮高可能达3.6米.
预计艾萨克将增强为二级飓风,登陆前最高风速可达每小时160公里.
路易斯安纳、密西西比和阿拉巴马三个州的州长宣布进入紧急状态,并向地势较低城区的居民发布了强制疏散命令.
这次美国能源设施可能遭遇2008年以来的最严峻考验.墨西哥湾的能源生产商关闭了部分设施.
莫比尔和新奥尔良港口关闭,密西西比河南部河段的沿线驳船运输暂停.(完)
--编译 张涛;审校 沈以文
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