美国东北部遭严重暴风雪侵袭 航班停飞学校停课

路透纽约/新泽西州梅普尔伍德1月26日（Jonathan Allen/Barbara Goldberg） - 美国东北部地区周一遭遇大规模暴风雪袭击，导致数以千计的航班被取消，公共交通大部分停运、数百间学校停课，官方警告称该地区降雪量可能高达三英尺。

纽约州、新泽西州、康涅狄格州和马萨诸塞州宣布进入紧急状态，当局呼吁人们留在家中。

这场可能创纪录的暴风雪令纽约市长白思豪（Bill de Blasio）面临新的挑战。最近几周，他因支持公众抗议活动而遭到警方的非议。

美国国家气象局发布了纽约市及周边新泽西州和康涅狄格州之间地区的暴风雪警报，预计夜间可能会更严重。

联合国总部周二将放假一天，美国东海岸地区学校周一让学生早放学，周二停课，波士顿的学校放假到周四。

华尔街的交易员们也都赶回家中，不过交易所仍开放。

新泽西州沃克斯霍尔（Vauxhall）一家得宝（Home Depot）店周一早晨就卖光了所有的发电机、吹雪机、铁锹和木柴。马萨诸塞州萨默维尔（Somerville）一家超市的罐装食品已经所剩无几，交款出口处排起了长龙。在纽约市布鲁克林区，杂货店货架上的面包和瓶装水已经售罄。

纽约市长白思豪表示，市内街道将从美东时间周一晚上11点开始无限期关闭，只允许急救车辆通行。

白宫发言人厄内斯特告诉记者，正在印度访问的美国总统奥巴马周一稍早听取了有关暴风雪天气的简报。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。