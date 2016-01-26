美国东海岸遭受暴风雪侵袭 华盛顿特区需要数日进行清理

路透华盛顿/纽约1月25日（记者 Doina Chiacu/Barbara Goldberg） - 美国东海岸地区周末遭受暴风雪侵袭，降雪超过2英尺（60厘米），华盛顿特区还需要几天才能恢复正常。暴风雪可能造成数以十亿美元计的损失以及30余人死亡。

华盛顿特区处于停滞状态，联邦政府办公室周二仍将关闭，华盛顿特区和周边的学校将至少关闭到周三，美国众议院在下周前取消一切投票。

华盛顿市长Muriel Bowser称，公立学校周二仍将关闭，但市政府办公室将重新开放。她敦促人们使用公共交通而不是试图自驾车出行。

“我们知道可能需要数天时间进行清理，”Bowser对记者们说道。“知道这周都要与雪打交道。”

官员们称，华盛顿特区等多地至少36人的死与暴风雪有关，包括交通事故和铲雪过程中发生心脏病。

Risk Management Solutions气象学家Jeff Waters称，他还无法提供具体的损失预估，但暴风雪可能是近些年来较大的一次事件。

再保险经纪公司怡安集团（Aon Benfield）周一称，暴风雪可能导致数十亿美元的经济损失，包括建筑物受损和关闭导致的生意损失。（完）