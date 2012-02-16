美国应为中国农产品更多输美提供便利条件--商务部

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透北京2月16日电---在中国贸易代表团大规模购买美国大豆之际,中国商务部部长助理俞建华表示,中国农产品对美出口还面临检验检疫、技术标准、反倾销调查等诸多障碍,美方应为中国农产品更多地进入美国市场提供便利条件.
商务部网站周四刊登俞建华的讲话指出,在农业合作领域,中国在劳动力密集型产品上具有优势,美国在资本、技术和土地密集型产品上具有优势.双方可以相互取长补短,各取所需,通过市场选择产生实实在在的合作利益.
"中美两国是重要的农产品生产国、消费国和贸易国,同时还是重要的农产品贸易夥伴.农业贸易与合作已成为中美经贸合作的重要组成部分."他称.
俞建华是2月15日在美国举行的"中美农产品贸易合作研讨会暨大豆贸易合同签约仪式"上发表如上讲话.
中国贸易代表团当日与多家美国谷物公司签署协议,从美国购买862万吨大豆.其後还将签署更多协议,购买规模将达创纪录的逾1,200万吨.
中国已成为美国大豆、棉花的最大单一海外市场.俞建华表示,"十二五"期间(2011-2015年),随着中国居民消费力进一步释放,进口总规模有望超过8万亿美元,农产品是其中重要的组成部分,这将为美国具有优势的农产品带来巨大商机.
中国农业部此前发布《农业国际合作发展"十二五"规划》称,期间农产品出口年均增幅将不低於6%.支持中国企业开发具有自主品牌的产品,建立国际营销网络,提高出口农产品的竞争力. (完)
参看相关细节,请点选商务部网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴
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