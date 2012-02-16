美国应为中国农产品更多输美提供便利条件--商务部

路透北京2月16日电---在中国贸易代表团大规模购买美国大豆之际,中国商务部部长助理俞建华表示,中国农产品对美出口还面临检验检疫、技术标准、反倾销调查等诸多障碍,美方应为中国农产品更多地进入美国市场提供便利条件.

商务部网站周四刊登俞建华的讲话指出,在农业合作领域,中国在劳动力密集型产品上具有优势,美国在资本、技术和土地密集型产品上具有优势.双方可以相互取长补短,各取所需,通过市场选择产生实实在在的合作利益.

"中美两国是重要的农产品生产国、消费国和贸易国,同时还是重要的农产品贸易夥伴.农业贸易与合作已成为中美经贸合作的重要组成部分."他称.

俞建华是2月15日在美国举行的"中美农产品贸易合作研讨会暨大豆贸易合同签约仪式"上发表如上讲话.

中国贸易代表团当日与多家美国谷物公司签署协议,从美国购买862万吨大豆.其後还将签署更多协议,购买规模将达创纪录的逾1,200万吨.

中国已成为美国大豆、棉花的最大单一海外市场.俞建华表示,"十二五"期间(2011-2015年),随着中国居民消费力进一步释放,进口总规模有望超过8万亿美元,农产品是其中重要的组成部分,这将为美国具有优势的农产品带来巨大商机.

中国农业部此前发布《农业国际合作发展"十二五"规划》称,期间农产品出口年均增幅将不低於6%.支持中国企业开发具有自主品牌的产品,建立国际营销网络,提高出口农产品的竞争力. (完)

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--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴

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