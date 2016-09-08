美国战略石油储备整顿计划送交国会 今年稍晚或许开始售油

路透华盛顿9月7日 - 美国能源部周三表示，奥巴马政府已向国会提交一份战略石油储备(SPR)现代化的计划，这可能促成今年稍晚展开出售约800万桶储油，以协助支应整顿计划的经费。

根据这项规模15-20亿美元的整顿计划，三座指定海运码头将加入SPR。目前美国SPR储存于德州及路易斯安那州海岸60处戒备森严的地下洞穴。

此外，SPR的老旧石油加工、灭火、及安全设备也将维修或汰换。SPR最近一次更新是在1990年代晚期。

“这批设备如今已经接近、到达或超过原先设计的使用年限，”计划称。

阿拉伯国家在1970年代实施石油禁运，引发油价飙涨及石油短缺恐慌后，美国国会在1975年建立SPR。目前SPR共持有6.95亿桶原油，相当于美国约五周的使用量。这是全球最大的官方紧急石油储备。

除了海风和雨水造成设备腐蚀，最近10年美国石油产业繁荣兴旺，也给供应发生中断情况下原油储备迅速向市场供油的能力构成挑战。德克萨斯州和美国中部产量大增，堵塞了油管系统，使得战略石油储备难以在不关闭国内产出的情况下释出原油。

据能源部评估，如果放任不管，这些问题可能损害美国履行国际义务的能力，无法在发生重大的全球供应危机时输出原油。

国会需要批准一系列售油计划，为油储现代化筹资，从2017财年到2020财年将销售20亿美元的原油。这些不在国会最近批准的2018-2025年战略储备原油出售计划之内，在此期间将出售1.24亿桶原油，为公路项目和平衡预算筹资。

2015年发生了一起油库顶盖垮塌，今年又发生一起水管爆裂。因此奥巴马政府急于开始整修原油储备设施。奥巴马4月请求国会批准2017财年出售3.75亿美元原油，支付油储现代化所需费用。按当前价格，需出售超过800万桶。

国会今年稍晚可能在一项支出或能源法案中批准上述初步售油行动。参议院能源委员会主席、共和党人Lisa Murkowski说过，她希望先看到计划，然后才会支持出售储备石油。(完)