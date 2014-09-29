美国领导的军事力量在叙利亚北部和东部空袭伊斯兰国武装

路透贝鲁特9月29日 - 叙利亚人权观察组织周一称，美国领导的军事力量昨夜在叙利亚北部和东部针对伊斯兰国武装控制地区发动空袭，叙利亚政府军继续轰炸西部地区。

该组织称，空袭打击了北部叙利亚城镇曼比杰(Manbij)，曼比杰位于阿勒颇市和边境城镇Kobani之间。

该组织指出，叙利亚政府军昨夜也在阿勒颇省发动空袭，针对阿勒颇市东部地区，使用了桶式炸弹和其他炮弹。政府军还在西部城市哈马发动了空袭。

美国领导的军事力量轰炸了代尔祖尔市外伊斯兰国控制的Kuniko天然气厂，一些武装分子受伤。

美国领导的军事力量还打击了东北部的Hasaka市部分地区和北部的拉卡市郊区，拉卡是伊斯兰国武装的根据地。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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