美国领导的军事力量在叙利亚北部和东部空袭伊斯兰国武装

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特9月29日 - 叙利亚人权观察组织周一称，美国领导的军事力量昨夜在叙利亚北部和东部针对伊斯兰国武装控制地区发动空袭，叙利亚政府军继续轰炸西部地区。
该组织称，空袭打击了北部叙利亚城镇曼比杰(Manbij)，曼比杰位于阿勒颇市和边境城镇Kobani之间。
该组织指出，叙利亚政府军昨夜也在阿勒颇省发动空袭，针对阿勒颇市东部地区，使用了桶式炸弹和其他炮弹。政府军还在西部城市哈马发动了空袭。
美国领导的军事力量轰炸了代尔祖尔市外伊斯兰国控制的Kuniko天然气厂，一些武装分子受伤。
美国领导的军事力量还打击了东北部的Hasaka市部分地区和北部的拉卡市郊区，拉卡是伊斯兰国武装的根据地。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
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路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元