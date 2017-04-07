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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 15:31 BJT

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社

路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。

“基地内所有飞机都已失去作用，可以说他们完全被毁坏了，”这名未具名职员告诉俄新社。

该通讯社引述叙利亚电视台报道称，该空军基地因导弹袭击引发的火势还在继续。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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