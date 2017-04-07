普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系

路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。

报道引述普京发言人Dmitry Peskov的话称，普京认为美国的行动是基于“编造的借口”，“对一个主权国家的侵略”，是试图将全球注意力从伊拉克平民死亡情况转移开来的伎俩。普京是叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)坚定的盟友。

报道还引述Peskov的话称，俄罗斯不相信叙利亚拥有化学武器，美国的行动必将给组建打击恐怖主义的国际联盟带来严重阻碍。组建打击恐怖主义的国际联盟是普京一直以来不断推进的想法。(完)