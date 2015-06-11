奥康国际牵手中概股 斥资4.8亿元成兰亭集势第一大股东

路透上海6月11日 - 中国大型制鞋企业--奥康国际(603001.SS)周三稍晚公告称，斥资7,734.45万美元（折约4.8亿元人民币），受让美国中概股兰亭集势(LITB.N)25.66%股权，成为后者第一大股东。

公告显示，奥康国际透过香港子公司向兰亭集势的六大股东收购他们手持的部分普通股和ADS（美国存托股份），每股ADS相当于2股普通股。每股ADS转让价格为6.3美元，相当于在周二协议签署日前一天收盘价4.98美元基础上上浮26.5%。

公告称，转让完成后，奥康国际成为兰亭集势第一大股东，但未取得公司的实际控制权。

兰亭集势是一家全球电子商务公司，通过几十种语言服务全球顾客，主要市场在欧洲和北美，核心品类包括服装、家居和各类配件。

兰亭集势去年亏损2,998.7万美元，今年一季度亏损2,160.4万美元。公告解释称，第一季亏损主要来源于欧元贬值，公司有六成收入来自欧洲。在扣除汇率影响后，去年第四季公司已基本实现盈亏平衡，公司管理层预测，兰亭集势有望在今年二季度实现盈利。

奥康国际称，此次投资兰亭集势，成为其战略合作伙伴和重要股东，旨在利用双方在传统行业和互联网领域的资源优势，共同打造传统行业“互联网＋”战略，提升公司整体竞争力。

奥康国际上周五起停牌，因筹划重大投资事项，上一交易日收报41.76元；兰亭集势周三收报5.28美元，涨2.72%，盘中一度涨至6.46美元，涨幅达25.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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