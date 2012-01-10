美股攀升至五个月高位 材料和银行股领涨

* 铜价和美国铝业预期提振商品类股

* 惠誉预计今年不会下调法国的AAA评级

* 股市暂时将欧元区危机搁置一旁

* 道指收高0.6%,标普500指数上扬0.9%,Nasdaq指数收涨1%

路透纽约1月10日电---美国股市周二收涨,盘中升至五个月高位,材料股在美国铝业(AA.N)公布乐观预期後领涨,银行股也劲扬.

美国铝业周一盘後公布第四季营收超过分析师预期,且给出了对铝行业的利好前景预期.该股收涨0.01美元,报9.44美元,回吐稍早的涨幅.不过,数据显示,中国铜进口强劲,扶助提振该板块的其他个股.

材料股分项指数.GSPM收涨1.8%,涨幅在标普500指数的所有类股中位居前列.

美国股市今日仍未受欧元区问题的影响.近期的经济数据和对美国业绩期的乐观情绪在新年伊始推高股市,指标标普500指数在过去六个交易日中有五日上扬.

"投资者仍关注欧洲,但对欧洲问题的重视程度不及11月,"纽约Meridian Equity Partners的纽约证交所场内业务主管Jonathan Corpina表示.

上述关注点可能很快改变.本周稍後意大利和西班牙将进行关键的公债标售,如果结果不佳,可能损及市场人气.

"从历史上看,业绩期扶助推高市场,让我们暂时依靠企业业绩来支撑市场,但不要忘记欧洲正在发生的一切,"Corpina表示.

与经济密切相关的工业和材料股涨幅居前.卡特彼勒(CAT.N)劲扬3%,报99.96美元,带领道指上扬.

美国银行股继续反弹,令KBW银行指数.BKX年内迄今累积上扬近9%.该指数周二涨1.9%.

摩根大通(JPM.N)劲扬2.1%,报36.05美元.

惠誉称,预计今年不会下调法国的AAA评级,但诸如意大利和西班牙等被置于负面观察名单的国家的评级可能被调降一到两个级距离.消息部分缓解了对欧洲的忧虑.

道琼工业指数.DJI收升69.78点,或0.56%,至12,462.47点;标准普尔500指数.SPX收涨11.38点,或0.89%,至1,292.08点.Nasdaq指数.IXIC上扬25.94点,或0.97%,至2,702.50点.

道指和标普500指数触及五个月来最高盘中高位.标普500指数收在1,285.09点之上,标志着其突破技术阻力位,这可能刺激股指进一步上扬.

铜价攀升3.1%,录得11底以来最佳单日涨幅,之前中国公布的数据显示,12月铜进口升至纪录高位.

CBOE波动性指数-VIX指数.VIX回落2.9%,至20.46,WhatsTrading.com的期权策略师Frederic Ruffy称,再度测试20的重要心理位.

他说,VIX指数年内迄今累积下跌11.6%,跌至7月底以来首见的水平,因标普500指数年内迄今的日均波幅不到8个点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约70.2亿股,高於67亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股数分别为2,305和687,Nasdaq市场为1,833和699.(完)

--编译 母红;审校 王洋

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。