美股收平 阿里巴巴上市首日表现亮丽

路透纽约9月19日 - 美国股市周五几无变动，此前阿里巴巴首日上市表现强劲，但被甲骨文和雅虎等科技股下跌所抵销，而道指勉力小升，连续第二日创新高。

阿里巴巴(BABA.N)是市场焦点所在，首次公开发行(IPO)定价为68美元，在周五首日上市一度升至最高99.70美元，收盘暴涨38%，报93.89美元。雅虎(YHOO.O)正出售其持有的部份阿里巴巴股票，但仍然将是阿里巴巴大股东。雅虎交投震荡，放量下跌2.7%，报40.93美元，

“阿里巴巴真厉害。阿里巴巴IPO定价恰当，让投资者有钱赚，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando说。

“所以市场聚焦在阿里巴巴，表现积极。”

但科技股令标普500指数承压，商业软件公司甲骨文(Oracle)(ORCL.N)创始人、领导该公司近40年的埃利森周四辞去执行长一职，卡兹(Safra Catz)与赫德(Mark Hurd)将接班担任联席执行长。但埃利森强调公司业务将一切照旧。甲骨文重挫4.2%，报39.80美元，对标普500指数的拖累最大，标普科技股指数.SPLRCT在10大类股中表现最差。

道琼工业指数.DJI收高13.75点，或0.08%，至17,279.74点；标准普尔500指数.SPX收低0.96点，或0.05%，至2,010.40点；Nasdaq指数.IXIC下跌13.64点，或0.3%，至4,579.79点。

今日成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交为86.8亿股，远高于57.1亿股的本月迄今日成交均值。除了阿里巴巴首日上市的因素外，股指和股票期权及期货到期的“四巫聚首日”也带动了成交量。

美国压缩机和涡轮生产商Dresser-Rand DRC.N跳升9.4%，报79.91美元，此前一报导称德国西门子(SIEGn.DE)计划以逾61亿美元，或每股80美元收购该公司。

纽约证交所交投最活跃的个股是阿里巴巴，另外可口可乐(KO.N)升0.62%，报42.05美元，美国银行(BAC.N)跌0.53%，报16.95美元。

Nasdaq市场中，除了雅虎外，其他交投最为活跃的个股还有微软(MSFT.O)升1.8%，报47.52美元，Sirius XM (SIRI.O)跌1.8%，报3.57美元，

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,180和1,824股，比率为1:1.55； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为951和1,796股，比率为1:1.89。

标普500指数成份股中，有75只触及52周新高，九只触及新低；Nasdaq综合指数成份股中，88只触及新高，117只触及新低。(完)

(编译/审校 利棣儿/李军)

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