分析：投资者寻找美股修正触底迹象

路透纽约10月16日 - 在市场下跌时，要判断何时抛压力竭，在最好的情况下，只能算是一种不甚精确的科学，而在最糟情况下，瞎猜的程度不亚于靠竖起一根手指来判断风向。

以某些角度而言，标准普尔500指数.SPX由上个月触及的纪录高位下跌近10%，或许已经将大部分热钱挤出来了，而正是这部分投机资金推升牛市偏离其通常的力道。

投资者观察许多迹象来判断修正走势是否已经走完。从美元和股市的巨额押注减少、小盘股反弹、波动率蹿升以及标准普尔500指数周三暴跌时期货交易爆量等等迹象，都指向跌势已到了高峰。

有好几个月的时间，对于欧洲经济，中东冲突，俄罗斯和乌克兰情势的担忧，并没有动摇多头看法，标准普尔500指数在9月18日创出纪录收盘高位2,011.36点。但是随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)对削减刺激措施的态度愈发认真，以及埃博拉病毒爆发带来的不确定性，市场终于被一波恐慌情绪撂倒。

“有一种可能是，我们目前所见到的降低风险操作，并非出于经济或任何结构性原因，而可能是出于对埃博拉的恐慌。”芝加哥BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称，“如果是这种情况，那么局势就是暂时性的，过些时日消息面就会转好，我们应该就会重回正轨。”

据InvesTech公司资料，自1932年以来，每隔25.7个月，股市就会出现平均10%的修正。自从2011年上次修正以来，已经过了约三年。从9月18日的高点算起，标准普尔500指数的跌幅达到了7.4%。

“现在处于修正走势，一点也不奇怪...通常来讲，危机事件的影响短暂，一个月后，市场会开始往下跌之前的方向位置回归。”InvesTech Research的资深市场分析师Sandra Stoutenburg称。

股市可能在重新筑底的迹象之一就是小盘股掉头。最近Russell 2000指数表现优异，显示尽管海外经济成长不振，且有低通胀趋势的担忧，但投资者对美国经济信心并未丧失。Russell 2000指数和美国本土企业关系更为紧密。

从3月高点下滑12.9%之后，Russell 2000.TOY指数本周上涨3.1%，而同期标准普尔500指数下跌2.3%。

另外，创52周新低的个股数量偏高，可能也是一个转捩点。纽约证券交易所(NYSE)创52周新低的个股家数，周四达到605家，为三年来最多，而仅有21家个股创出52周新高。在2013年6月24日，标准普尔500指数拉回7.5%走势的最低点，创52周新低及新高的个股家数比是600:21。

“只有在极端情况下，才会出现这种程度的上冲下洗。”Bolton全球资产管理公司首席技术分析师Bruce Zaro称。

标准普尔500指数14日相对强弱指标(RSI)周四连续第二天处于30以下的超跌水准。

上次RSI连续两日低于30是在2012年11月15日，当时标普500指数在下跌近8%之后触底反弹。

**担忧剧烈波动**

这波跌势已经推动投资者开始付出成本自保，以防进一步下跌。CBOE波动率指数.VIX周三创下2012年6月以来最高收盘水准。

要注意的是，VIX波动率指数仍高于10-12月间到期的VIX期货合约，说明投资者对未来30天的担忧，仍大于对之后时间段的担忧。

加重跌势的主要力量来自对冲基金出脱多仓停损。据瑞士信贷银行的研究，多/空仓策略股票对冲基金过去一个月一直在削减多头押注，净多头头寸从约55%降至41%。这些基金可以随意组合股票多空仓。

虽然这说明对冲基金已经沽清亏损头寸，但多头押注比例仍远高于2012年6月时的对冲基金净多仓比例23%--当时市场经历了近10%的暴跌。

这可能意味着新一轮下跌将会来临。“对冲基金净头寸似乎与10月的避险趋势步调不一致，”瑞士信贷在报告中称。

相比之下，债市大涨、油价大跌和资产间相关性上升，更加清晰地显示避险的惊慌情绪到达顶峰。嘉信理财首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop称，他在寻找大宗商品企稳迹象，作为股市反弹的先兆。

他表示，大宗商品引领股市走势，但“大宗商品确实引发了对通缩的担忧，现在通缩似乎正是推低股市的根本疑虑--欧元区疲态挥之不去而且与日俱增，还可能会蔓延到其他地方”。

原油价格已经从6月的近期高点下挫近26%。玉米自5月以来下跌32%，金价过去四个月也走低7.4%。

其他市场方面，大规模美元多头头寸及看空债市的押注遭到逆转。本周初时，美元多头头寸价值达409.1亿美元，为2013年5月以来最高。随着这些头寸平仓和波动率下滑，市场卖压也有望减小。

据纽约证券交易所(NYSE)数据，股市融资余额一直保持稳定水平。最新的8月数据显示，融资余额4,630亿美元，略高于7月的4,600亿美元，稍低于2月创纪录的4,657亿美元。

InvesTech的Stoutenburg称，融资余额大幅减少可能说明市场即将迎来下行。总体来说，包括周四工业生产和失业金申领数据仍显示美国经济增长相对强劲，说明投资者需要警惕极端情绪。

“8月融资余额微升，但如果大幅减少，将是真正的危险信号。这是历史经验，”Stoutenburg表示，“美国经济状况稳健。我们没有注意到衰退迹象。”(完)

(编译 田建华/朱晓军；审校 蔡美珍)

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