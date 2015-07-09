苹果1月以来首次五日连跌 因投资者担心中国经济

路透旧金山7月9日 - 苹果(AAPL.O)周四收低，自1月以来首次连续五日下跌，因投资者担心其主要市场中国的经济状况。

苹果股价收低2.04%，至120.07美元，较交易商密切关注的200日移动均线仅高1美元。

今年1-3月，苹果iPhone在中国的销量首次超过美国。随着中国消费者的手机从低档向高档型号升级，原本预计上述趋势会不断增强。

但中国股市自6月中旬以来缩水30%左右，令一些投资者担心可能会打击消费者的需求，以及整体中国经济。

中国股市散户占大部分，股市大跌可能抑制他们的可支配收入。

“中国势将成为未来几年苹果成长的主要动力，尤其是对iPhone而言，”FBR分析师Daniel Ives称。“鉴于中国出现的种种不利因素，投资者感到恐惧。”

让投资者不安的还有研究机构Slice Intelligence本周发布的一份报告。报告称Apple Watch销量自4月上市以来已有下降。苹果没有公布相关销量情况。

虽然外界并不认为Apple Watch短期内会对公司利润产生重大影响。但这是执行长库克上台后推出的首款重要产品，若最终失败，可能在华尔街引起糟糕反响。(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 张荻/郑茵)

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