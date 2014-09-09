美国股市收低 因苹果下跌和美债收益率上升

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约9月9日 - 美国股市周二下跌，因苹果(AAPL.O)下滑，且担忧美国升息将较一些投资者预计的更早，导致公债收益率触及一个月高位。
标普500指数10大类股全面收低。苹果稍早发布一款智能手表后，股价一度升最多4.8%，之后收跌0.4%，报97.99美元。苹果还推出两款新iPhone，进军大屏幕手机市场。
指标美国10年期公债收益率升至2.5%。包括公用事业股在内的高息股是今日表现最差的板块之一。公用事业股.SPLRCU和电信股.SPLRCL各跌1.2%。
美国经济状况不断改善可能促使美联储“较早而不是较迟收紧政策，”Voya Investment Management首席市场策略师Doug Cote说。
“升息将导致包括股票在内的金融资产在短时间内价值缩水，”他说。
家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)急跌2.1%，该公司昨日证实其支付安全系统被黑客入侵。
道琼工业指数.DJI收跌97.55点，或0.57%，至17,013.87点；标准普尔500指数.SPX收低13.10点，或0.65%，至1,988.44点；Nasdaq指数.IXIC下滑40.00点，或0.87%，至4,552.29点。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计有约57亿股成交，高于55亿股的过去五日成交均值。
在纽约证交所上市的个股中，百分比升幅的个股最大是Pulse Electronics PULS.N，该股暴涨53.47%，而最大百分比跌幅的个股是Usec USU.N，崩跌18.05%。
在纽约证交所交投最活跃的个股中，巴西Petrobras(PBR.N)大跌2.83%，报17.83美元；辉瑞(Pfizer)(PFE.N)滑落0.58%，报29.23美元。
除苹果外，雅虎(YHOO.O)挫跌2.5%，报40.78美元；微软(MSFT.O)上涨0.6%，报46.76美元，这三只股票均为Nasdaq市场交投最活跃的个股之一。
纽约证交所，下跌股与上涨股数量分别为2,338股和698股，比率为3.35:1；Nasdaq市场的下跌股与上涨股数量分别为2,046和637股，比率为3.21:1。
标普500指数成份股中，有17只触及52周新高，五只触及新低；Nasdaq综合指数中，有56只成份股触及新高，58只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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