美国股市收低 因苹果下跌和美债收益率上升

路透纽约9月9日 - 美国股市周二下跌，因苹果(AAPL.O)下滑，且担忧美国升息将较一些投资者预计的更早，导致公债收益率触及一个月高位。

标普500指数10大类股全面收低。苹果稍早发布一款智能手表后，股价一度升最多4.8%，之后收跌0.4%，报97.99美元。苹果还推出两款新iPhone，进军大屏幕手机市场。

指标美国10年期公债收益率升至2.5%。包括公用事业股在内的高息股是今日表现最差的板块之一。公用事业股.SPLRCU和电信股.SPLRCL各跌1.2%。

美国经济状况不断改善可能促使美联储“较早而不是较迟收紧政策，”Voya Investment Management首席市场策略师Doug Cote说。

“升息将导致包括股票在内的金融资产在短时间内价值缩水，”他说。

家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)急跌2.1%，该公司昨日证实其支付安全系统被黑客入侵。

道琼工业指数.DJI收跌97.55点，或0.57%，至17,013.87点；标准普尔500指数.SPX收低13.10点，或0.65%，至1,988.44点；Nasdaq指数.IXIC下滑40.00点，或0.87%，至4,552.29点。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计有约57亿股成交，高于55亿股的过去五日成交均值。

在纽约证交所上市的个股中，百分比升幅的个股最大是Pulse Electronics PULS.N，该股暴涨53.47%，而最大百分比跌幅的个股是Usec USU.N，崩跌18.05%。

在纽约证交所交投最活跃的个股中，巴西Petrobras(PBR.N)大跌2.83%，报17.83美元；辉瑞(Pfizer)(PFE.N)滑落0.58%，报29.23美元。

除苹果外，雅虎(YHOO.O)挫跌2.5%，报40.78美元；微软(MSFT.O)上涨0.6%，报46.76美元，这三只股票均为Nasdaq市场交投最活跃的个股之一。

纽约证交所，下跌股与上涨股数量分别为2,338股和698股，比率为3.35:1；Nasdaq市场的下跌股与上涨股数量分别为2,046和637股，比率为3.21:1。

标普500指数成份股中，有17只触及52周新高，五只触及新低；Nasdaq综合指数中，有56只成份股触及新高，58只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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