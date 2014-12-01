美股普跌 苹果盘初放量重挫

路透纽约12月1日 - 美国股市周一普跌，标普500指数录得逾一个月来最大单日跌幅，因数据显示全球经济表现疲弱，且美国假日购物季开局平平。

今日市场普跌，标普500指数10大类股中有八个走低。工业股跌幅最大，受累于制造业数据仍显示需求迟滞。

苹果(AAPL.O)是对大盘拖累最大的个股之一，该股急跌3.2%，报115.07美元，录得9月来最大单日跌幅。该股在开盘后不久急跌，创逾一个月来最大一分钟成交量，部分交易商将今日的走势视为“小型闪崩”。

Markit公布的美国制造业采购经理人指数(PMI)数据显示，11月美国制造业成长连续第三个月放缓，增速降至1月以来最慢。ISM的报告也显示，11月美国制造业成长放缓，但放缓幅度小于预期。

亚洲和欧洲制造业成长上月也放缓，因大幅降价未能重振需求。通用电气(GE.N)回落1.8%，报26.02美元。

“我们看到经济成长表现挣扎，特别是美国以外地区，”Premier Wealth/First Allied Securities高级财富策略师Mark Martiak表示，“投资人可能过于乐观了。”

根据周日一业内组织公布的数据，节日提前促销以及线上购物令感恩节周末美国实体店销售受创，购物者支出较上年同期减少6.4%。

标普零售股指数.SPXRT跌1.5%，Target Corp (TGT.N)下挫1.7%，报72.75美元。

道琼工业指数.DJI收跌51.44点，或0.29%，至17,776.9点；标准普尔500指数.SPX回落14.12点，或0.68%，至2,053.44点；Nasdaq指数.IXIC收挫64.28点，或1.34%，至4,727.35点。

尽管周一下滑，股市近期表现强劲，上周主要股指创下多个纪录，并连升第六周。

能源股.SPNY上扬0.7%，为今日亮点，受美国原油期货价格反弹4.8%带动，上周五美国原油期货暴跌逾10%。标普能源股指数仍是今年表现最差的板块，迄今跌幅约10%。

道指成份股艾克森美孚(XOM.N)上扬2%，报92.35美元，雪佛龙(CVX.N)升2.6%，报111.73美元，他们限制了道指的跌幅。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,410和693，比率为3.48:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为2,133和602，比率为3.54:1。

105支标普500指数成份股触及52周新高，25支个股触及52周新低；103支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，155支触及新低。

根据BATS交易所数据，各证交所总成交约70亿股。(完)

(编译 母红/李军; 审校 王丽鑫)

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