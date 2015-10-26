美股道指和标普500指数微跌 受苹果和能源股拖累

路透纽约10月26日 - 美国股市道指和标普500指数周一小跌，因能源股受油价回落拖累走低，苹果(AAPL.O)股价在公布季度财报前一天下滑。

投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二开始的为其两天政策会议前保持谨慎，市场正在寻找美联储何时可能开始升息的线索。

iPhone手机制造商苹果(AAPL.O)跌3.2%，报115.28美元，成为三大股指的最大拖累，该公司供应商之一Dialog Semiconductor(DLGS.DE)发布疲弱的业绩预警，拖累其他半导体公司股价下跌，半导体指数.SOX在连涨三日后今日下跌2%。

苹果公司将于周二收盘后公布第三季业绩。

“对苹果公司，我们更看重他们的预期和与中国有关的消息，以及任何产品更新的消息，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称。

标普能源类指数.SPNY跌2.5%，在标普500指数各大类股中跌幅最大。原油价格下滑，因全球供应过剩导致燃料存储能力即将耗尽。艾克森美孚(XOM.N)跌2.1%，报81.22美元，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)跌2.7%，报88.77美元。

美国股市在经历了疲弱的第三季后10月份多数上涨，标普500指数本月至今涨7.9%。

“近期涨幅挺大，所以我们今天看见有些盘整，”Meckler称。

道琼工业指数.DJI跌23.65点或0.13%，报17,623.05点。标准普尔500指数.SPX跌3.97点或0.19%，报2,071.18点。Nasdaq综合股价指数.IXIC涨2.84点或0.06%，报5,034.70点。

Nasdaq上涨股中，线上旅游服务公司携程(CTRP.O)急涨22.1%，报90.78美元，此前该公司称将与通过股权置换投资同业竞争对手去哪儿(QUNR.O)。去哪儿股价涨7.9%，报42.65美元。

科技公司季报强劲帮助改善了对整体美国公司第三季业绩的看法。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第三季获利估计为下降2.8%，月初时的预期为下降4.2%。

数据显示，9月新屋销售瑞将11.5%，表明楼市降温。房屋类股指数.HGX跌0.4%。

上涨股中，Pep Boys PBY.N飙涨23.4%，报14.99美元，此前该公司同意被普利司通 (5108.T)以每股15美元的价格收购。

Piedmont Natural Gas PNY.N急升36.9%，报57.82美元，此前该公司同意被Duke Energy (DUK.N)收购。Duke Energy跌2.4%。

纽约证交所跌涨股分别为1,916和1,153只，比率为1.66:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,749和1,077只，比率为1.62:1。

有36只标普500指数成份股触及52周新高，8只触及新低。有111只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，73只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约61亿股，过去20日成交均值为73亿股。(完)