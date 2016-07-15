美股再创纪录新高 摩根大通引领银行股走坚

路透纽约7月14日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周四再创纪录高位，受金融股提振，此前摩根大通公布强劲的季度业绩，而良好的经济数据巩固对股市将可延续目前涨势的押注。

美国以资产计最大的银行摩根大通公布季度营收升幅远超预期。该行是本业绩季第一家公布业绩的银行。

摩根大通上涨1.5%，报64.12美元，标普金融指数.SPSY上升0.89%。

美国经济数据强劲也支撑股市攀升。上周初请失业金人数意外持平，接近约43年低位，6月美国生产者物价指数录得一年来最大按月升幅。

除了银行股以外，材料股、科技股和非必需性消费类股等周期性类股大幅上涨，这些板块预计在经济扩张的环境下表现出色。防御型的公用事业股是周四唯一下跌的板块。

“今日公布的两项数据良好，在此支撑下，股市持续向上攀升，”Federated Investors首席股票市场策略师Phil Orlando说。

尽管摩根大通业绩良好，但Orlando怀疑其他银行的业绩是否能与其媲美。

“不是所有银行的运营都像摩根大通一样好，”他说，“摩根大通的业绩告诉我们，好的管理能带来怎样的业绩，但不代表每一家银行都会有同样好的表现。”

有六家银行将在周五公布业绩，其中包括标普500指数成份股企业富国银行(WFC.N)和花旗集团(C.N)。

道琼工业指数.DJI上涨134.29点，或0.73%，至18,506.41点；标准普尔500指数.SPX收涨11.32点，或0.53%，至2,163.75点；纳斯达克指数.IXIC上升28.33点，或0.57%，至5,034.06点。

标普500和道琼工业指数收于纪录高位。标普500指数盘中触及2,168.99点，连续第四日创盘中纪录高位，道琼工业指数上摸18,537.57点，连续第三日创盘中纪录高位。

标普500指数材料类股指数.SPLRCM升0.8%，部分受助于种子和杀虫剂公司孟山都(Monsanto)(MON.N)急升3.1%至104.22美元，此前拜耳(BAYGn.DE)提高了对该公司的收购报价。

数据强劲、业绩乐观，以及对宽松货币政策的预期是推动股市上扬的三驾马车，预计它们仍将进一步推动美股和全球股市走高。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，联储在升息问题上应保持“谨慎和耐心”，周四英国央行维持利率不变，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。

对股市的更乐观看法令对冲标普500指数下跌的成本下降，CBOE波动指数.VIX收于11个月来最低。

迄今公布的业绩也缓解了股市的不安情绪。旗下拥有肯德基等连锁餐厅的百胜集团(YUM.N)升3%，报88.27美元，此前一日公布的季报显示，其关键市场--中国市场显示出增长强劲迹象。

达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)季度获利好于预期，推动该股急升3.6%，航空类股指数.XAL在过去六个交易日内已经升近12%。

日本短信APP运营商Line Corp (LN.N)在美国市场上市首日，股价大涨多至37%，这是今年首次公开募股规模最大的科技公司。该股收高26.6%，报41.58美元。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.35:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.23:1。

标普500指数成份股有68只触及52周新高，没有成份股触及新低；有124只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78亿股。(完)