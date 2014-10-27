能源股大跌后提供买入良机--巴伦周刊

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透纽约10月26日 - 周日最新一期的巴伦周刊认为，近几个月因油价下跌导致的能源公司股价暴跌可能有些过头，因此有潜在的逢低吸纳机会。
自6月以来，油价已经下跌25%，也拉低了石油生产商的股价。巴伦周刊说，部分较小的能源公司股价最多跌幅达50%。
但现在可能是买入的时机。大型油企艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)、壳牌石油集团(RDSa.N)和雪佛龙(Chevron)CHV.N买入的风险最低，不过规模较小的独立石油生产商Anadarko Petroleum(APC.N)和Penn VirginiaPVA.N也看起来很有吸引力。
该周刊认为，尽管持续低迷的油价可能给股价施压，但油价的多数跌幅已经在能源公司的股价上反映出来。
“能源股已经摆脱最近的低点，这暗示油市和能源股最糟糕的阶段已经结束，”巴伦周刊认为。(完)
(编译 李春喜; 审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。