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中国财经 | 2015年 7月 28日 星期二 08:01 BJT

百度第三季营收预估不及预期 股价盘后重挫逾5%

路透7月27日 - 中国互联网搜索巨头百度(BIDU.O)周一在美股盘后公布的当前季度营收预估不及分析师预估均值，拖累股价盘后重挫逾5%。

百度预计会计年度第三季营收为181.7亿元人民币(29.3亿美元)至185.8亿元人民币，低于分析师预估均值187.9亿元人民币。

百度公布称，第二季营收为165.8亿元人民币，上年同期约为120亿元人民币。

百度公布，第二季净利增至36.6亿元，或每美国存托股份(ADS)收益为10.19元，上年同期分别为35.5亿元和10.09元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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