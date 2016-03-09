尽管美国增长放缓 但股市和垃圾债可能会上涨--贝莱德

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透纽约3月8日 - 贝莱德(Blackrock)的全球固定收益投资长Rick Rieder周二表示，尽管美国经济放缓，但股市“可能会上涨5%，也许10%”。
Rieder在Harbor Investment Conference投资会议上表示，市场对高收益公司债市场的负面看法也带来了投资机会。
他还说，随着全球央行将利率降至负值，金价涨势可能持续。
投资者预期欧洲央行(ECB)周四将宣布更多的货币刺激措施，以提振通胀和经济成长。
“如果(欧洲央行的)资产负债表不断扩大，则金价偏低200或300欧元，”他说，“资金将投向黄金。”
Rieder在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)讲话时还称，他预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将上调指标利率一次或两次，其中一次在6月。他还说，美联储再度实施量化宽松并非毫无可能。
“我听到有人谈论美联储可能终将再度实施量化宽松；我认为这并非疯狂的想法，”Rieder说，“全球经济在放缓，我认为美国经济也将放缓。”
贝莱德周二发布的报告显示，Rieder管理的共同基金--贝莱德战略收益机会基金(BlackRock Strategic Income Opportunities Fund) (BASIX.O)在2月削减了欧元、日圆和英镑净曝险部位。
截至2015年12月31日，总部在纽约的贝莱德管理的全球资产规模为4.6万亿(兆)美元，其中三分之一为固定收益产品。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
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