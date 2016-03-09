尽管美国增长放缓 但股市和垃圾债可能会上涨--贝莱德

路透纽约3月8日 - 贝莱德(Blackrock)的全球固定收益投资长Rick Rieder周二表示，尽管美国经济放缓，但股市“可能会上涨5%，也许10%”。

Rieder在Harbor Investment Conference投资会议上表示，市场对高收益公司债市场的负面看法也带来了投资机会。

他还说，随着全球央行将利率降至负值，金价涨势可能持续。

投资者预期欧洲央行(ECB)周四将宣布更多的货币刺激措施，以提振通胀和经济成长。

“如果(欧洲央行的)资产负债表不断扩大，则金价偏低200或300欧元，”他说，“资金将投向黄金。”

Rieder在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)讲话时还称，他预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将上调指标利率一次或两次，其中一次在6月。他还说，美联储再度实施量化宽松并非毫无可能。

“我听到有人谈论美联储可能终将再度实施量化宽松；我认为这并非疯狂的想法，”Rieder说，“全球经济在放缓，我认为美国经济也将放缓。”

贝莱德周二发布的报告显示，Rieder管理的共同基金--贝莱德战略收益机会基金(BlackRock Strategic Income Opportunities Fund) (BASIX.O)在2月削减了欧元、日圆和英镑净曝险部位。

截至2015年12月31日，总部在纽约的贝莱德管理的全球资产规模为4.6万亿(兆)美元，其中三分之一为固定收益产品。(完)