美国价值型股票看似“较便宜”--贝莱德策略师

路透纽约3月7日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)的全球首席投资策略师Russ Koesterich称，美国财务实力最雄厚企业的股价看似“较便宜”，这类股票的表现料将超过成长型股票。

Koesterich周一在网上发表评论称，如果“经济形势继续企稳”，而且能源和金融股触底反弹，那么所谓的价值型股票可能会有出色表现。价值型股票更多地凭借资产负债状况，也就是现金实力吸引人，而不是它的成长前景。

“价值型股票通常在经济形势好转时有较好表现，”他说，“美国大型价值型股票和成长型股票的价差创2000年科技股泡沫破灭以来的最高水准。”(完)