美国价值型股票看似“较便宜”--贝莱德策略师

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月7日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)的全球首席投资策略师Russ Koesterich称，美国财务实力最雄厚企业的股价看似“较便宜”，这类股票的表现料将超过成长型股票。
Koesterich周一在网上发表评论称，如果“经济形势继续企稳”，而且能源和金融股触底反弹，那么所谓的价值型股票可能会有出色表现。价值型股票更多地凭借资产负债状况，也就是现金实力吸引人，而不是它的成长前景。
“价值型股票通常在经济形势好转时有较好表现，”他说，“美国大型价值型股票和成长型股票的价差创2000年科技股泡沫破灭以来的最高水准。”(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。